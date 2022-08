10 let od Hořícího pařezu: legendární článek Rovnosti je v Mapách i na Wikipedii

Ačkoliv opeřenec svou kandidaturu oznámí teprve odpoledne, je již nyní zřejmé, že za jeho kandidaturou stojí právě spolek Edvard na Hrad. Za své útočiště považuje Šlapanice na Brněnsku. Otázkou také je, zda je jeho kandidatura vůbec akceptovatelná. Krkavci zpravidla dospívají pohlavně ve věku dvou let, které odpovídají lidským patnácti rokům. Pětiletý krkavec by odpovídal spíše člověku ve věku 37 až 38 let. „Krkavec je v nejlepších letech, už nabyl mnoho životních zkušeností a vytvořil si sociální vazby. Vůči mnoha jedincům je dominantní, mnozí jej respektují jako autoritu a následují ho. Na druhou stranu se o něm nedá hovořit jako o moudrém stařešinovi. Hranice čtyřiceti let pro prezidentskou kandidaturu je ale sporná, za rok by to bylo jistější,“ shodují se kolegové podporující Edvardovu kandidaturu.

Současně dodávají, že se jedná o jednoho z nejinteligentnějších ptáků na světě, který vyniká mnoha schopnostmi, kreativitou a v mnoha případech zaznamenanou vysokou kulturou projevu i chování. „Je velmi hravý, přizpůsobivý a dobře vychází dokonce i s lidmi. Ne náhodou je krkavec ověnčen mnoha tituly, z nichž můžeme jmenovat například titul největšího pěvce,“ uvádí na webových stránkách jeho podporovatelé.

Všežravý, tudíž bez předsudků

Přes cit pro vlast se jedná o okřídlenou osobnost s velmi širokým obzorem. „Je navíc všežravý, tudíž bez předsudků. Je zvyklý myslet na horší časy a zbytečně neplýtvá veřejnými zdroji. Naopak má citlivé ekonomické smýšlení projevující se tvorbou zásob. V neposlední řadě je nutné zmínit jeho smysl pro environmentální problémy. Jde o druh hnízdící v lesích, jejichž stav je pro něj prvořadou otázkou. Zároveň však jde o druh otevřené krajiny a zdravá fungující krajina je jednou z jeho priorit,“ zmiňují odborníci.

Krkavec Edvard se tak řadí mezi několik kandidátů, kteří již svoje ucházení o prezidentskou funkci oficiálně oznámili. Mezi vážné zájemce o Hrad nyní patří bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, Josef Středula, Petr Pavel nebo Marek Hilšer.

Dalšími volebními kuriozitami bylo například před osmi lety brněnské uskupení Žít Brno, které svou kampaň postavilo na kritickém glosování tehdejšího vedení města v čele s bývalým primátorem Romanem Onderkou. Ve volbách aktivisté později dosáhli překvapivě dobrého výsledku, a dokonce se stali součástí magistrátní koalice. Mezi zajímavosti patří rovněž tři roky staré hnutí ANO, vytrollíme europarlament, v jehož čele tehdy stál zastupitel brněnských Židenic Jiří Kyjovský. Se ziskem 1,56 procenta se uskupení povedlo získat státní podporu přesahující jeden milion korun.