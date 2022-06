Zvláště děti to odměňují jásotem a sledují, jak helikoptéra záhy stoupá do větší výšky, aby výsadek seskočil padákem. Výsadkáři se po seskoku neustále přibližují k zemi. „Spadnou sem na nás,“ spouští znepokojeně malý chlapec, ale jeho obavy vyvolávají u ostatních jen úsměv. Vojáci se nakonec jeden po druhém snášejí z výšky o nutný kus dál a zaplněná kasárna nad jejich odvahou jen žasnou.

Výcvik ve Vyškově: vojáci dřeli do úplného vyčerpání, přišla i žádost o ruku

Součástí hlavního programu jsou dále ukázky boje zblízka, vojáci rozdělení do dvojic svými urputnými souboji fascinují obecenstvo. Po každé konfrontaci se hbitě vrací na místo, po jedné z nich ale zůstává voják zkroucený v bolestech a rychle mu kolegové pomáhají k ošetření. „I při takovémto vystoupení je riziko zranění,“ vysvětluje Stehlíková.

Umění boje zblízka patří podle ní i v době rozvoje techniky k základní dovednostem. „Od devadesátých let se postupně rozšířil mezi všechny složky armády České republiky. K boji zblízka přistoupí vojáci ve chvíli, kdy nemohou použít střelnou zbraň ať už z důvodu technické závady, zranění nebo pokud by využití zbraně ohrozilo spolubojovníky. Připravené ukázky zahrnují také likvidaci protivníka se zbraní, nožem nebo tyčí,“ popisuje Stehlíková.

74. MECHANIZOVANÝ PRAPOR BUČOVICE

Spadá pod 7. mechanizovanou brigádu.

Nese jméno po plukovníku Bohuslavu Malečkovi - hrdinovi prvního i druhého odboje.

Slouží k plnění taktických úkolů.

Vznikl 1. ledna 2020 transformací z 74. lehkého motorizovaného praporu.

Tvrdost vojáci dokazují také když si lehnou do řady na záda a nechají deset dobrovolníků, aby se jim procházeli po břiše. Připravený je ale četný doprovodný program v podobě lezecké stěny, skákacího hradu, ale především vystavené techniky. Zájemci si lezou do bojového vozidla pěchoty BVP-2 nebo se například rozhlížejí z věže tanku T-72M4. Pozornost poutají i ruční zbraně, jako třeba granátomet. „To je RPG-7, využívá se proti tankům. V mřížce poznáte vzdálenost k cíli, pak pálíte,“ vysvětluje Tomáš Zouhar.

Minomet i výsadek

V obležení je také minomet ráže 120 milimetrů, vystavená je i jeho munice. „Ta je ale samozřejmě pouze ukázková. V naší armádě je toto u minometů největší ráže,“ ujišťuje návštěvníky Jiří Jakš. Ti se ale už stahují zpátky k hlavnímu programu, který zahrnuje ukázku s účastí bojového vozidla pěchoty. Moderátorka je upozorňuje, aby si kvůli střelbě a hluku raději zacpali uši.

Ukázku komentuje nadrotmistr Michal Jandásek. Zatímco bojové vozidlo pěchoty zajišťuje palebnou podporu, bojovníci z jeho výsadku záhy míří vstříc nepříteli. „Dostali se do kontaktu se dvěma střelci. K boji využívají také granáty. Ty jsou pouze cvičné, ale jinak alespoň zraní pěchotu i ve vzdálenosti několika metrů,“ ujišťuje Jandásek.

Na závěr je hlavním hrdinou programu nikoliv člověk, ale pes. Výcvik psů pro jednotku zajišťuje Lubomír Satora z dobrovolné neziskové organizace IBHA. „Připravujeme je na hledání pohřešovaných nebo zraněných lidí. Vybraní psi absolvují nejdříve několikastupňové zkoušky,“ vypráví muž.

Do Rychtářova se vrátí Moped Rallye: řidiči se připraví na uzavírky a omezení

Vybraná odvážná dívka se ukrývá s figurantkou, aby mohl jeden z jeho psů předvést, co umí. Šelma má ale jiné plány. „Bohužel to tentokrát nevyjde. Obvykle máme se psem maximální klid na práce, ale v tomto množství lidí to je vždy složitější,“ dodává Satora.

Akce vyvolává příznivé ohlasy, prapor se k ní vrací po delší přestávce kvůli protiepidemickým opatřením. Nese jméno po plukovníku Bohuslavu Malečkovi, který proslul za první světové války jako legionář v Rusku a následně i jako účastník protinacistického odboje. Organizačně spadá do struktury 7. mechanizované brigády.