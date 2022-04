Tak se zrodil nápad s navlékacími bruslemi Last Miles. Rám s kolečky doplňuje odolný nylonový návlek, který si bruslař navleče na nohu, zapne zip na patě a zmáčkne tlačítko na vnitřní straně brusle. „Tím se spustí kompresor. Návlek se pak hromadí vzduchem a obepíná bruslaři nohu," přibližuje vynálezce.

Kompresor je poháněný baterií, která návlek zvládne nafouknout zhruba stokrát. Poté se nabíjí stejným způsobem, jako telefon. Stejný návlek používají i záchranné složky. „Brusle stačí vytáhnout z tašky, navléknout na nohu, nafouknout a vyjet. Stejně jednoduché je jízdu skončit,“ popisuje Kučera. Zabalené brusle v batohu nezaberou větší místo než krabička na svačinu.

Jeho tým tento týden spustil kampaň na webu Hithit. Lidé tam mohou začínajícím podnikatelům přispět penězi na zahájení sériové výroby. „Uvidíme, jaký zájem bude na našem trhu. Podle toho budeme pokračovat případně i za hranicemi,“ říká Kučera.

Nápadem se začal Kučera intenzivněji zabývat se svým kamarádem Filipem Obritzhauserem. Cesta k vývoji byla trnitá. Díky podpoře Jihomoravského inovačního centra získali dvě stě tisíc korun. „Výroba potřebných dílů je drahá. Zároveň nám velmi pomohli tady ve Fablabu, kde jsme našli zázemí. Jsou tu všechny potřebné stroje, nářadí a podmínky pro vývoj vynálezů,“ pochvaluje si Kučera.

Vývoji prototypu se věnují ve volném čase. Tým se skládá ze tří členů. K Tiboru Kučerovi a Filipu Obritzhauserovi se přidala i Kučerova manželka Bára. On vystudoval ekonomickou fakultu, Obritzhauser strojírenství, manželka chemii. Každý má na starosti svou část práce.

Poslední míle

Anglický název Last Miles, tedy poslední míle, může vyznívat, že pro nadšence bude jízda na bruslích jeho poslední. Kučera však ujišťuje, že jsou bezpečné. „Je to termín z dopravy. Poslední míle je totiž ta nejproblémovější. Lidé někam dojedou hromadnou dopravou nebo autem, ale pak musí ještě poslední míli někam dojít. Tento problém právě naše brusle vyřeší,“ vysvětluje mladík a uznává, že název možná není nejšťastnější.

Cílovou skupinou jsou podle Kučery mladí lidé, kteří využívají alternativní způsoby přepravy a bruslaři, kteří díky Last Miles pak budou bruslit ještě častěji.

Dosud se tým vynálezců nesetkal s výraznou kritikou. Nápad se naopak těší velké podpoře. „Rodiče by mě sice podpořili ve všem, co bych dělal, ale i ostatním lidem to přijde inovativní, zajímavé a přínosné. Párkrát se stalo, že kolemjdoucí na brusle zírali a nechápali, o co se jedná. Bylo to v prvních fázích prototypu, kdy byly brusle slepeny izolepou a nevypadaly hezky,“ pátrá v paměti Kučera.

Jako důkaz fungování natočili i video, kde vynálezci na Last Miles jezdí ve španělské Barceloně.

ŠIMON HERMAN