Nejinak tomu bylo v Základní škole Purkyňova ve Vyškově. Nejmenší školáci si odnášeli vysvědčení, jako ocenění za postup do druhého ročníku navíc získali také medaile. "Mám samé jedničky!" chlubil se jeden z budoucích druháků. Učitelky si jejich práce i s ohledem na dodržování nutných omezení cení.

S nezvyklou výzvou přišli tentokrát například v Základní škole Sloup na Blanensku. Reagovali tam na pustošení tornáda z minulého týdne. "Chtěli bychom se připojit k výzvě mnoha dalších škol a požádat o to, abyste místo nákupu dárku a květin pro nás učitele vložili vámi zvolenou finanční částku do obálky a poslali ji třídnímu učiteli svého dítěte. Vybrané prostředky zašleme přímo do Lužic, kde budou rozděleny potřebným," žádali zástupci školy začátkem týdne na sociálních sítích.

Ohlas byl podle ředitele Pavla Dočekala obrovský. Ke starostovi postižených Lužic už putuje částka ve výši sto deseti tisíc korun. "Je to obrovská částka, která nás překvapila. K Lužicím přitom máme vztah, protože naše kolegyně Michaela Matějková je rodilá Lužčanka, mají tam ještě chalupu. Sice nebyla zasažená, ale návrh jsme přijali," komentoval Dočekal.

Zároveň zmínil nižší účinnost distanční výuky, která obsáhla velkou část školního roku. "Dělali jsme všechno, co bylo v našich silách. S dětmi jsme usilovali o co nejlepší nastavení, ale výsledek je ve srovnání s prezenční výukou mnohem horší. Nezbývá tedy než si přát, abychom se v záři zase sešli s pedagogy a dětmi zase u nás ve škole, abychom doháněli vše, co se zameškalo," pokračoval ředitel.

Nemůže si představit, že by se podobná situace zopakovala. "Škody, které vznikly na dětech a jejich vzdělání, doháníme jen velice obtížně. Distanční výuka se neprojevuje jen na znalostech, ale i na pracovitosti nebo sociálních kompetencích. Na některých dětech je poznat, že seděly osm měsíců u počítače, horší je jejich pohyblivost," dodal Dočekal s přáním, aby se výuka od září už obešla bez omezení.

Například v Hruškách na Břeclavsku si děti vysvědčení převzaly také. Kvůli následkům bouře však za nezvyklých okolností. "Vysvědčení si převzaly na fotbalovém hřišti, aby byly mimo dění," potvrdil místostarosta Hrušek Marek Babisz. Podobně postupovali také ve zmíněných Lužicích na Hodonínsku.

Bouře z minulého čtvrtka zasáhla na Hodonínsku také Mikulčice. Část žáků si tam vysvědčení převzala přímo ve škole, dorazilo jich třicet. Podle informací ředitele Michala Bašty měla škola poškozenou střechu a okna, které ale hasiči rychle opravili.

Pro vysvědčení si přišla i Adriana Koutná s bratrem Tomášem, jejichž dům zasáhlo tornádo. Prospěla s vyznamenáním, ale známky nepovažuje nyní za důležité. Bouřka poškodila jejich dům i střechu, ale nemusejí ho zbourat. "Je to hrozné, co se stalo," uvedla dívka z deváté třídy, které spadl do pokoje komín. S rodinou vyvázla bez zranění, bratr Tomáš, žák sedmé třídy, se zranil až při odklízení následků a má ovázanou ruku.

Žáci převzali vysvědčení z rukou učitele Petra Hrubého. Před rozdáváním se s nimi rozloučil ředitel Bešta a popřál jim vše nejlepší do dalšího života. Žáci pak dostali třídní mikiny, po rozdávání si prohlédli fotky. Před odchodem domů se někteří přihlásili učiteli s tím, že půjdou stejně jako v předchozích dnech pomáhat odklízet následky škod. Učitel Hrubý řekl, že nyní známky nejsou tak podstatné, poděkoval všem, kteří pomáhají. Podle něj je situace těžká, protože spousta žáků a kolegů učitelů má poškozený dům.

Podle ředitele Bešty dopadla škola lépe než místní školka. "Měli jsme několik rozbitých oken a na střeše byly problémy, které jsme ale vyřešili díky rychlému zásahu hasičů. Bez nich bychom nemohli fungovat v celé obci," řekl Bešta. Podle něj si první stupeň převezme vysvědčení až v září, v jeho třídách našli provizorní ubytování hasiči, kteří v obci pomáhají. Hůř než škola dopadla školka. "Jsou tam rozbitá okna, pohnula se střecha a bylo potřeba ji sundat," komentoval Bešta. Bouřky s kroupami a tornádem o rychlosti přes dvě stě kilometrů za hodinu zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer. Poničily dvanáct set domů, z nichž přes stovku půjde k zemi. Živel si vyžádal šest životů. Ničil také auta a stromy.