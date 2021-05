Při pádu si obě mláďata poranila křídla. „Jedno si způsobilo zlomeninu levé i pravé loketní kosti. Druhé si poškodilo loketní kloub,“ řekl vedoucí záchranné stanice v Rajhradě na Brněnsku Jaroslav Sedláček, kde orli našli dočasný domov.

O víkendu podstoupili operaci. Podle Sedláčka zákroky dopadly dobře. „Měli by se vrátit do přírody. Jsou to mláďata ve vývinu, zlomeniny by se jim měly zahojit dobře,“ ujišťoval Sedláček.

Lidé mohou orly podpořit i penězi do veřejné sbírky Zvíře v nouzi na číslo účtu 33553322/0800 pod variabilním symbolem 124.

Kriticky ohrožený druh

Předtím měli pracovníci stanice v péči ve zhruba dvacetileté historii pouze dva ptáky tohoto druhu.

Orel mořský patří ke kriticky ohroženým dravcům. „V okolí Pálavy je asi deset párů, další pak na Soutoku,“ zmínil Vlastimil Sajfrt ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.