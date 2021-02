Zařízení u řeky Svitavy později fungovalo jako léčebna dlouhodobě nemocných. „Úraz se mi stal v osmdesátých letech. Měl jsem vodu na plicích a léčil se v Bílovicích, kde jsem ležel několik měsíců. Později jsem musel na operaci. Bylo tam krásné prostředí a s péčí jsem byl spokojený. Škoda, že jsou z toho dnes ruiny. Přitom je nedostatek lůžek,“ vzpomíná muž, který si nepřál zveřejnit celé jméno. Redakce ho zná.

Areál bývalé léčebny je už téměř deset let zavřený a chátrá. Má vytlučená okna, propadlou střechu, vandalové a zloději zničili interiéry. Od Fakultní nemocnice Brno ho před časem převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se ho snaží prodat. První kolo elektronické dražby s vyvolávací cenou 21 milionů korun vyšlo začátkem letošního roku naprázdno. „Pro druhé kolo elektronické aukce je minimální cena stanovena na 15 milionů. Dražbu zahájíme 25. února,“ informovala mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Dodala, že areál v minulosti nabídli jiným státním institucím, ty však o něj neměly zájem. Fakultní nemocnice Brno provozovala léčebnu do léta 2011. Měla pětaosmdesát lůžek a za rok se v ní vystřídalo přes 400 nemocných. Lékaře a sestry převzala mateřská nemocnice, pacienty jiná zařízení nebo si je k sobě musely vzít rodiny.

Nemocnice léčebnu zavřela, protože neměla peníze na nutné bezpečnostní úpravy. Čtyřpodlažní budova vyžadovala výměnu výtahů, vybudování protipožárních propustí, únikového schodiště a další úpravy. „Hasiči zakázali používat budovu pro účely léčebny, pokud ji neopravíme. Nezbytná rekonstrukce by znamenala investici šedesát milionů korun. A tyto peníze jsme neměli," okomentovala uzavření objektu tehdejší mluvčí nemocnice Anna Mrázová.

Bývalou léčebnu zachytil i dron, podívejte se na unikátní snímky

Podle ní nabízeli areál kraji i městu. Marně. Postupně ho začali ničit vandalové a zloději. Nemocnice podala několik trestních oznámení. Ostraha objektu ji stála přes sto tisíc ročně. Na nepřetržitou ostrahu v řádech několika milionů neměla prostředky.

Komplex budov se částečně nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Malužín. Poblíž železnice a silnice mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. V červnu 1930 byl slavnostně otevřený jako Masarykova studenská ozdravovna. Její vybudování stálo přibližně 4 miliony. „Myšlenka vybudování léčebny se přitom datuje už na začátek 20. století. Zabýval se jí spolek Studentská klinika, který vznikl v roce 1906. Tehdy však chyběl výrazný mecenáš, který by ji podpořil. Tomuto projektu byl nakloněn hrabě Hugo Mikuláš Leopold Salm. Po první světové válce a následné pozemkové reformě, však slib darování pozemku u Jedovnic pro výstavbu ozdravovny nemohl splnit,“ řekl Deníku Lukáš Malý, který se zabývá historií Adamova a jeho okolí.

Studentská klinika podle něj chtěla později pro účely ozdravovny koupit menší objekt v Luhačovicích. Kvůli vysoké ceně a nákladům na provoz od tohoto záměru ustoupila. Ve hře byly další lokality. Například menší zámeček s rozsáhlým parkem v obci Hronsiek na Slovensku či zámek ve Velkých Opatovicích. „V polovině dvacátých let pak Studentská klinika koupila pro výstavbu ozdravovny pozemek v Adamově v lokalitě Střelčí. Původní rozpočet zotavovny pro sto padesát studentů byl tři miliony korun,“ upřesnil Malý.

Dodal, že z neznámé příčiny však ke stavbě ozdravovny u Adamova nakonec nedošlo a celý projekt se přesunul o kus dál do kopců nedaleko železniční zastávky Babice nad Svitavou. Základy začali dělníci kopat v roce 1926. Studentská ozdravovna zde začala fungovat o čtyři roky později. „V září 1939 tam spolek Humanita pro zemi Moravskoslezskou zřídil plicní léčebnu, a to díky poloze v čistém údolí řeky Svitavy. Přijímali pouze muže od 16 do 60 let a měla kapacitu sto lůžek,“ doplnil badatel.

Ústav prošel řadou reorganizací. Od července 1960 byl celý areál pod správou Okresní ústav národního zdraví Brno-venkov. V roce 1961 dělníci zařízení přebudovali na ústav pro léčbu tuberkulózy a později i dalších respiračních nemocí. V roce 2001 se zařízení stalo součástí Fakultní nemocnice Brno a začala fungovat jako léčebna dlouhodobě nemocných. Smlouvy zaměstnancům skončily k 30. 6. 2011 a léčebna se uzavřela. Od té doby chátrá.