Při sčítání volebních výsledků jste dlouho vedl, ale nakonec skončil až třetí. Byla pro vás po osmnácti letech porážka šokem?

To se stává. Region se vyvíjí a mění. Voliči takhle rozhodli. Že bych byl v šoku, to v žádném případě. Situaci jsem vnímal už při kampani, hodně lidí, zvlášť na Brněnsku, mi říkalo: „My vás známe, vy jste slušný člověk, ale sociální demokracii volit nebudeme.“ V celé České republice dopadly volby tak, že z nás sociálních demokratů nebyl zvolen ani jediný senátor.

Uškodilo vám tedy spojení se sociální demokracií? Třeba v porovnání se starostou Znojma Janem Groisem, který se značky sociální demokracie vzdal a postoupil do druhého kola?

Ano. Samozřejmě jsem také mohl kandidovat bez ní, ale myslím si, že by to nebylo fér a že mě lidé znají dlouhodobě ve spojitosti se sociální demokracií. Ani jsem o tom neuvažoval.

Čím si vysvětluje, že se voliči rozhodli po dlouhých letech pro jiného zástupce v horní komoře?

Po osmnácti letech se vůbec nedivím, že voliči chtěli změnu. Je to možná i odklon v politice, která tady aktuálně je. Senát byl vždy takovou opozicí vůči vládě. Sinusovka v Senátu takhle funguje. Zažil jsem, že nás v něm za sociální demokracii bylo sedm, jednadvacet, čtyřiačtyřicet a také tři.

Zdroj: Deník / Attila RacekJste dlouholetým členem sociální demokracie. Kde podle vás nastal prvotní zlom, kdy se začala bortit její pozice jedné ze dvou hlavních politických stran?

Při volbě prezidenta v roce 2013. Tam vznikly dva tábory, které byly proti sobě. V sociální demokracii zůstaly na dlouhou dobu. To byl základ ústupu.

Za necelý rok nás čekají sněmovní volby, jaké šance dáváte své straně?

Určitě má své místo v politickém spektru. Strany třeba v jeho pravé části říkají, že je třeba, aby tady sociální demokracie byla, někdo takové myšlenky musí hájit. Neříkám, jestli bude mít pět, sedm nebo deset procent, ale předpokládám, že obhájí své místo v Poslanecké sněmovně a že si straníci a členové vlády uvědomí, že je maximální prioritou v ní zůstat.

Může senátor skutečně zlepšit život lidí ve svém regionu nebo je to mýtus, protože řeší celostátní záležitosti?

Každý dělá pozici senátora po svém. Já jsem vycházel z toho, že jsem dělal tři roky přednostu okresního úřadu. Byl jsem nejvyšším státním úředníkem a měl jsem region de facto na starosti. Když jsem nastupoval do funkce senátora, okresní úřady se rušily. Říkal jsem, že takovou pozici hájitele, bojovníka za region převezmu. Snažil jsme se takhle fungovat.

O co jste se jako senátor pro region zasadil?

Zvlášť na začátku nebo před deseti lety se podařilo mnoho projektů typu kanalizací, čistíren odpadních vod, peněz do rybníků, vodních nádrží. Přišlo tady víc než 2,7 miliardy korun z evropských i národních dotací. Je to na regionu vidět, udělal se kus práce. Když jsem začínal jako přednosta, dal jsem si za úkol snížit nezaměstnanost na Vyškovsku, byla tady nejvyšší nezaměstnaností na jižní Moravě. Za osmnáct let jsme okres s nejnižší nezaměstnaností nejen v kraji, ale na celé Moravě.

Jak se za dobu vašeho působení proměnil Senát? Zdroj: Deník / Attila Racek

Na začátku byl pro mě obrovská škola života. Potkal jsem tam dnešního předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, Richarda Falbra, Přemysla Sobotku. Byly to osobnosti, od kterých jsem se mohl učit. V té době byl Senát daleko odbornější. Nebylo mnohdy vidět, kdo je z jaké strany. Samozřejmě byly zásadní věci, které nás rozdělovaly. V dnešní době je tam víc politiky. Vznikla řada usnesení k různým záležitostem ve světě. Dřív jsme se spíš věnovali vnitropolitice a odbornosti.

Politikaří se dnes víc než ve vašich začátcích?

Možná ano, ale těžko se to rozklíčuje, protože Senát je trochu jiné těleso než sněmovna. Nedává vládě důvěru, neprojednává rozpočet. Má volnější ruku. Kolikrát jsme do ní šli obhajovat zákony a říkali jsme si, že je to tam hrůza a že jsme naštěstí v Senátu.

Myslíte si, že dnes hraje v politice zásadní roli marketing a že se na jeho úkor obsahově vyprázdnila?

Určitě ano. Marketing a PR hraje velkou roli v politice. Viděli jsme to na konci srpna, když ministr zdravotnictví navrhoval nosit roušky a zpřísnit režim, ale lidé to nechtěli, báli se, měli toho dost. Odborně to bylo správné rozhodnutí, ale marketingově ne.

Opakovaně zní hlasy o zrušení Senátu, že je to zbytečná instituce, jak byste jim argumentoval?

Kdybych to měl brát na sebe, jak a kde jsem jako senátor pomohl, zaplatil jsem se několikrát. Došly sem dotace, pomohl jsem řešit problémy. Na druhou stranu lidem rozumím, ale pokud jim mnozí vysocí politici říkají, že Senát jen překáží, není to podle mě pravda.

Kdo je Ivo Bárek

Zdroj: Deník / Attila RacekNarodil se v roce 1962, žije ve Vyškově.

Vystudoval stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně.

Šest let byl ředitelem firmy Respono, kterou ke sběru, třídění a likvidaci odpadu založily města a obce na Vyškovsku. Tři roky vedl z pozice přednosty Okresní úřad Vyškov. Od roku 2002 působil osmnáct let jako senátor za Vyškovsko a část Brněnska.

Ve volném čase rád pracuje na zahradě, chodí na procházky a tráví čas s rodinou.