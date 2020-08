„Když je vláhy moc, okurky se topí. Aktuálně trpí především plísněmi. Musíme jim pomoci a léčit je,“ uvedla Dagmar Prekopová z tasovické společnosti Lukop.

Lidem chybí i kopr. „Poničily ho mšice, různí škůdci a také slimáci. Lidi ho hodně shání,“ řekla Prekopová.

Ceny okurek

• V roce 2019 se cena okurek nakladaček pohybovala kolem 25 korun za kilogram.

• Letos jsou k sehnání od 35 korun do 60 korun za kilogram.

• Okurky salátové jsou letos k mání od 15 korun do 40 korun za kilogram.

Na Znojemsku je dnes největším pěstitelem okurek akciová společnost Novák konzervárna. Okurky zde pěstují na osmdesáti hektarech. Problémy mají i zde. „Na okurkách jsou plísně a bude náročné je udržet v dobrém stavu,“ naznačil spolumajitel konzervárny Bohuslav Novák.

Jak dodal, úroda okurek může být až o čtyřicet procent nižší ve srovnání s předchozími roky. „Ještě větším problémem, než je plíseň, byly relativně chladné měsíce červen a červenec. Okurky špatně zakládaly porosty a špatně také rostly. Noční nízké teploty jim vůbec nesvědčily,“ přiblížil.

Společnost část okurek pro zpracování v konzervárně i dokupuje. „Na volném trhu jsou dražší o třicet až padesát procent ve srovnání s loňským rokem,“ doplnil Novák.

Předseda břeclavského Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Pavel Rus potvrdil, že zavařovat okurky s čerstvým koprem bude letos velký problém. „Jsou místa, kde se kopr vyskytuje každoročně, ale letos skutečně není nikde,“ konstatoval Rus.

Špatnou sklizeň okurek a absenci kopru potvrdila i zahrádkářka Vladimíra Molíková, která před třemi roky ve Znojmě vyhrála soutěž o nejlepší sterilovanou okurku. „Je to tak. Okurek jsem letos zavařila o polovinu méně než loni. No a kopr? Ten prostě není. Použila jsem zbytky toho, co doma zůstalo,“ řekla žena.