Za devět hodin prodeje zaplatí dvě stě padesát tisíc korun. Co bude dál, jestli se kvůli zakázaným vánočním trhům od pátečních šesti podvečer dočká vrácení peněz nebo náhrad, stánkař Jakub Rajtmajer z brněnského náměstí Svobody neví. Lidem nabízí svíčky a další výrobky či ozdoby z čerstvého včelího vosku.

Stánkař Jakub Rajtmajer prodával na vánočních trzích na brněnském náměstí Svobody svíčky a další výrobky ze včelího vosku. | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Několikahodinový prodej Rajtmajerovi vrátí pouze naprostý zlomek částky, kterou investoval do pronájmu prodejního místa. „A to ještě nemluvím o přidružených výdajích. Jsou to hodiny a hodiny práce na svíčkách. Plno peněz mám v materiálu. Další v nabízené kosmetice, kterou vyrábí kamarádka. Výrobky teď nemám jak zužitkovat nebo prodat. Dohromady jsou to statisíce," říká včelař. V tuto chvíli není jasné, zda pořadatelé stánkařům peníze za pronájem vrátí.