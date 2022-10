Zde už na návštěvníky čeká stánek Integrovanného dopravního systému Jihomoravského kraje. Ten kromě tramvají, autobusů, trolejbusů a v Brně i lodní dopravy zahrnuje i vlaky. “Tady máš pexeso, odznáček a omalovánky,” podává paní ze stánku malému chlapci, kterému se vzápětí rozzáří oči. Všechno s motivem vláčků. Starším dětem nabízí pravítka. Dospělí si mohou odnést pamětní list, celosíťový jízdní řád, kalendář nebo svým dětem koupit dětskou pamětní jízdenku. České dráhy dnes totiž do Tišnova vypravily svůj parní vlak.

Historický vlak v čele s parní lokomotivou 433.001 “Skaličák” z Brna do Tišnova vyrazil už v devět hodin ráno. Do cílové stanice dorazil o hodinu později. Ne všichni ho ale stihli. “Nevíte, jestli přijede ten parní?” ptá se tatínek obdarovaného chlapce.

“Kolem druhé by měl vyjíždět z Brna, takže tak kolem třetí. Dneska jede jenom dvakrát,” odpovídá paní ze stánku, který funguje i jako informační.

Do příjezdu historického vlaku zbývají více než dvě hodiny. Návštěvníci ale nemusí na nástupišti hypnotizovat hodinovou ručičku. Na tišnovském nádraží je totiž čeká výstava drážní techniky a historických i moderních vozidel s možností prohlídky. “Výstavu jsme pojali jako konfrontaci minulosti, současnosti a budoucnosti, návštěvníci si tady najdou od každého něco. Historie je zastoupená čtyřmi historickými motorovými lokomotivami. Ze současné techniky je zde montážní vůz trakčního vedení a univerzální vozík od Správy železnic nebo hasičská technika. Budoucnost potom představuje nová elektrická jednotka Moravia, která bude od příštího roku zajišťovat veřejnou dopravu mezi Brnem a Tišnovem,” popisuje za České dráhy spolupořadatel dne Milan Sáblík.

Přerušuje ho troubení vlaku. “Troubí děti no,” usmívá se a krčí rameny. V několika vozech si totiž děti mohou v kabině strojvedoucího zatroubit. Jedním z nich je právě i vůz sloužící pro údržbu a opravu tratí a trolejí. “Máme tu prohlídku vozu. V kabině strojvedoucího se děti mohou posadit a my jim vysvětlíme, k čemu jsou všechny ty páky a taky že si můžou houknout. Domluvili jsme se, že jim to dovolíme. Děti to zajímá, tak je s tím tady trošku seznámíme,” popisuje jeden ze zaměstnanců.

Jinde už se tvoří fronta. Děti čekají na jízdu motorovou lokomotivou Máňa na stanovišti strojvedoucího. Pojedou sami, ale jenom po nádraží a pomalu. A nenudí se ani drážní hasiči. Děti si u nich mohou prohlédnout hasičskou techniku, co za tajemství hasičské auto ukrývá a ptát se, na co jenom chtějí. Vyzkoušet si mohou i hasičskou helmu.

Odezva je přitom pozitivní. “Já myslím, že je to od Českých drah hezké gesto, že se představují široké veřejnosti. Určitě spoustu fanoušků si splní svůj sen a lokomotivy si prohlédnou,” myslí si Martin Lepka. Je tu se svými dětmi a čeká je ještě cesta domů parním vlakem. Děti už má větší, akce je ale určená i pro ty, co ještě neumí mluvit.

Synovi Lucie Jahodové jsou dva roky a už teď je milovníkem vláčků. I on se ještě sveze párou. “Malej je z toho úplně nadšený, protože má vláčky hrozně rád. Je ve svém živlu. Z vlaku ho nemůžeme dostat,” směje se Lucie.

Historická vozidla ale táhnou i ty nejstarší. Petra Škrábalová si sem naopak přišla zavzpomínat. Jako dítě totiž jednou z vystavených lokomotiv jezdila za babičkou. “Ta lokomotiva červeno-bílá, co tam stojí,” popisuje Škrábalová historickou lokomotivu T478.1001, které se přezdívalo Bardotka.