Dvacátý ročník tradičního Zelofestu je v plném proudu. „Pro nás je to zároveň i období k jakémusi bilancování. Kdysi jsme začínali v hospodě, dohadovali se, kdo má lepší zelí, každý pak přinesl to svoje ochutnat. Ze šesti vzorků jsme v nejlepších letech naráz ochutnávali až sto sedmdesát. Tenhle ročník je těžký. Vzpomínali jsme na ty, kteří tady s námi už nejsou. Postupně odcházejí srdcaři, kteří s námi byli u vzniku Zelofestu. Nás ubývá a mladým se do toho nechce. Každý rok si říkáme, že to děláme naposledy. A vidíte, zase jsme tu,“ usmívá se za pořadatele Aleš Saitl.

Vzorků je podle něj rok od roku méně. Z pohledu porotců jsou však čím dál lepší. Letos jim na stole přistálo na devětadevadesát vzorků kysaného zelí a hned dvanáct zavařovaček kimchi k tomu. „Oproti loňsku jsou letošní vzorky o hodně lepší. Zelí bylo opravdu kvalitní. Uvidíme, co nám přinese finále,“ pochvaluje si hodnotitel Miroslav Lukeš.

Správa železnic se zbavuje nádraží v Lednici a Poštorné. Nepotřebujeme je, říká

Kimchi ochutnal vůbec poprvé v životě. „Obě dámy, které jsou se mnou v komisi, už ale věděly, o co jde. Musím říct, že je to něco úplně jiného než kysané zelí, ale chutnalo mně to. Bylo to velmi dobré. Přestože jde o salát, který má přesně dané složení, rozdíly v chuti i struktuře jsme vnímali. Důležitý je vzhled, chuť a celkový dojem. Zajímavý byl třeba jeden vzorek, který nás pálil až poté, co jsme sousto polkli,“ popisuje Lukeš.

Kimchi je doma v Koreji. „Základem je čínské zelí, jarní cibulka, česnek, rybí omáčka, med, chilli a sůl. Vše se nakrájí na větší kusy a nechá překvasit. Říká se, že jde o jednu z nejzdravějších pochutin vůbec,“ podotýká Saitl.

Legendární restaurace Na radnici v Hodoníně po letech otevřela. Podívejte se

Vrcholem odpoledne je jako již tradičně soutěž v pojídání knedlíků s uzeným masem a se zelím. Pětice borců soupeří o to, kdo sní za určitý čas co nejvíce knedlíků. Ani letos se nikým nenechává zahanbit jedlík Jaroslav Němec a z Pohořelic si odváží další prvenství.

Z pozadí klání sleduje mladý pár. Saša a Mirek, jak se představují, dorazili z Brna. „Ještě nikdy jsme tady nebyli. Oba máme zelí moc rádi, a když jsme v rádiu na Zelofest slyšeli reklamu, rozhodli jsme se přijet. Měli jsme tác s nejrůznějšími dobrotami se zelí a teď si dáváme bramborové knedlíky. Opravdu se vše povedlo, bylo to výborné,“ pokyvuje hlavou Mirek.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

A Saša ho doplňuje. „Jen mě překvapuje, že jsme tady skoro nejmladší. Snižujeme věkový průměr,“ usmívá se mladá dáma a společně s partnerem se shoduje, že se do Pohořelic na Zelofest určitě vyplatí vyrazit.