K němu se přidal i ředitel nemocnice v Boskovicích Dan Štěpánský. „Eventuální ztráty budou mít negativní vliv na kvalitu provozu v dalším období,“ sdělil. Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazová nemocnice za březen a duben přišly o sedmdesát milionů korun.

V Boskovicích přesná čísla ještě neznají, avšak výkonnost, která se na penězích odráží, tam v době Covidu klesla o patnáct procent. V Blansku dokonce o pětatřicet procent. „Skutečnou ztrátu sečteme až na konci roku. Ještě uvidíme, jak do toho zasáhne případná druhá vlna,“ řekla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

Peněžní pokles způsobily náklady na ochranné pomůcky a především pozastavení zdravotnických úkonů. Přestalo se operovat.

Pomoc od zřizovatelů

Ulevit zatíženým zařízením se snažila města i kraj. Brněnští radní poskytli Úrazové nemocnici příspěvek přes osmadvacet milionů korun. Z Jihomoravského kraje pak do nemocnic putovalo šestadvacet milionů. Jde ale o peníze, které částečně pokryjí ztráty z minulých let. „Jen za březen a duben byl propad výkonů v devíti nemocnicích v kraji řádově dvě stě milionů korun. Nicméně návrh kompenzační vyhlášky ministerstva zdravotnictví pomůže zdravotnickým zařízením se s nastalou situací dobře vypořádat,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Kompenzační vyhláška, kterou ministerstvo zdravotnictví vydalo počátkem července, má nemocnicím ztráty způsobené koronavirem nahradit a stabilizovat jejich ekonomickou situaci. „Je naší prioritou, aby dala vyhláška poskytovatelům zdravotní péče jistotu, že epidemie Covidu jim nezpůsobí finanční problémy. Na druhou stranu musí odškodnit zejména ty, kteří po celou dobu zajišťují potřebnou péči pro své pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V praxi však vyhláška nemocnicím klade řadu podmínek. Například u akutní lůžkové píče musí naplněnost činit dvaaosmdesát procent. „Pokud na to dosáhneme, je to v pořádku. Ale v některých nemocnicích to půjde velmi těžko. Pomohlo by, kdyby řekli, že na jedno lůžko dostaneme takový a takový rozpočet. Takto jsme neviděli ještě ani korunu,“ řekl Piler.

Ministerstvo zdravotnictví pro nemocnice vyčlenilo přes třicet miliard korun, odbory však upozorňují, že nejde o peníze navíc, ale o ty, které z většiny pojišťovny nemocnicím vyplatily. Nyní se jedná o to, aby se zálohy nemusely kvůli pozastaveným úkonům a péči vracet.