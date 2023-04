Byl všední den, když na Zvonařka přijela žena ze Znojemska. Představit se odmítla, ale zaskočení by maskovala marně. „Nevěděla jsem kudy dál. Když jsem vystoupila z autobusu, připadala jsem si ztracená. Zdálo se mi, že nejsem sama. I jiní lidé se rozhlíželi, vraceli se nebo se přidali k davu. Nejsou tu žádné ukazatelé odkazující na cestu do centra města. Přijde mi to nelogické,“ sdělila.

Podobné dojmy má také Brňanka Karolína Novotná. „Musím uznat, že jsem se nejprve musela rozkoukat, abych se lépe zorientovala. Když jsem třeba vyšla z čekací haly, tak se přede mnou objevilo po celé délce chodníku zábradlí a čtyřproudá silnice. Nejdřív jsem byla zaskočená, ale potom mi došlo, že musím jít po nadchodu do Vaňkovky,“ popisovala žena.

Brňané nejčastěji pro přesun z nádraží do centra využívají právě zmíněný nadchod, který vede do nákupního centra Galerie Vaňkovka. Touto trasou chodí na autobus i Novotná. „Přes Vaňkovku chodím na Zvonařku už několik let v kuse. Bohužel je to docela kus. Jako cestující bych určitě uvítala rychlejší přesun z nádraží do centra,“ tvrdí Brňanka.

Kromě nadchodu lze využít i městskou hromadnou dopravu. Nalezení zastávky šaliny nebo autobusů ale chvíli trvá. Zastávka s názvem Autobusové nádraží je totiž na opačné straně, než je průchod přes nákupní centrum.

Nádraží Zvonařka se přibližně před dvěma lety dočkalo výrazné proměny. Zástupci brněnského magistrátu od té doby stížnosti na zmatečné řešení neslyšeli, jak Deníku řekl jeho mluvčí Filip Poňuchálek.

„Nádraží nedávno prošlo rekonstrukcí, se kterou jsme spokojení. Naopak na finální výsledek slýcháme spíše chválu. Jak je to s orientačními značkami ale netušíme. Veškeré organizační věci spojené s nádražím mají na starost jeho majitelé,“ reagoval mluvčí Poňuchálek.

Majitelem autobusového nádraží je firma EP Real Estate patřící miliardáři Danielu Křetínskému. Podle mluvčího této společnosti Daniela Častaje je v současné době možné k východu z nádraží využít již zmíněné dvě cesty.

„Pro cestující jsou ve směru do centra dva východy. První je směrem na Plotní ulici a druhý vede ke galerii Vaňkovka. Východ ve směru k Vaňkovce do centra města je značen městským mobiliářem s odkazy na nejnavštěvovanější památky. Východ do ulice Plotní je pro cestující, kteří využívají městskou hromadnou dopravu nebo pokračují pěšky na ulici Dornych“ sdělil Častaj.

Současně připomněl, že prostor pro výstup cestujících nedávno na všech příměstských spojích přesunuli před novou odbavovací halu, což umožňuje mít oba východy zhruba ve stejné docházkové vzdálenosti. Hned u vstupu je informační kancelář. „Přímo v prostoru pro výstup cestujících jsme umístili značku tak, aby jejich orientace na autobusovém nádraží byla co nejsnazší,“ ujišťoval mluvčí.

Další pomoc s jasným přesunem do centra vidí ředitel autobusového nádraží Jiří Večeřa. Podle něj by se jí v budoucnu mohlo stát vybudování nového náměstí u Dornychu. „Má tam vyrůst nová miničtvrť i s nově vybudovanými zastávkami. Více informací zatím s jistotou nevíme. Plán projektu je v řešení magistrátu města Brna,“ řekl Večeřa.