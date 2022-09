Zchladit se do vod venkovních bazénů přišlo ve Znojmě od konce května doposud přibližně 76 tisíc lidí. Ostatní k tomu ale mají už poslední příležitost. „Brány plovárny uzavřeme nadobro v pátek. Do té doby budeme mít otevřeno jen v odpoledních hodinách od dvanácti do šesti večer. Na koupališti v městské části Mramotice jsme ukončili provoz už s koncem prázdnin,“ upozornila Rejzková.

Důvodem je nastupující chladnější počasí. „Koupaliště jsme si v horkých dnech užili dosyta. Teď už o koupání neuvažujeme, nejsme žádní otužilci,“ řekla i matka dvou dětí Simona Kotačková.

Už jen do neděle si mohou venku zaplavat také návštěvníci koupaliště Kraví hora v Brně. Na rozdíl od Znojma ale po celý den. Ředitel tamního sportovního a rekreačního areálu Evžen Hrubeš hodnotí letní sezonu jako dobrou.

V Podyjí letos rozkvetla vřesoviště ukázkově. Rostlinám nahrálo počasí

„Hodně lidí chodilo na koupaliště hned po otevření začátkem června, kdy počasí přálo nejvíc. Návštěvnost šla ale zase dolů v srpnu, kdy přišly četné bouřky. V průměrných hodnotách jsme tedy na běžné návštěvnosti kolem sto dvaceti tisíc lidí,“ počítal Hrubeš.

Od začátku měsíce se ve venkovním bazénu už nekoupou obyvatelé Blanska. Vstup do tamního Aquaparku je již zavřený. Stejně jako u krytého bazénu, který je kvůli havarijnímu stavu mimo provoz od loňského podzimu. „Rozhodli jsme o výstavbě nových lázní, lokálními opravami už nešlo zachovat bezpečnost provozu,“ uvedl už dříve Zdeněk Grünwald, jednatel městské společnosti Služby Blansko, jež lázně provozuje.

Po celé září se při teplém počasí mohou ještě naopak koupat lidé v Aquaparku ve Vyškově. Krytý areál plánují provozovatelé otevřít od pondělí 12. září.

Do vyhřátých vod krytého areálu se naopak od pondělí 5. září mohou ponořit už zájemci ve Znojmě. Navzdory zdražování energií tam za vstupné zaplatí zatím stejně jako loni, tedy pětačtyřicet korun za hodinu plavání.

„O zvýšení vstupného jsme se správou nemovitostí města, pod niž Městské lázně patří, zatím nejednali,“ oznámila vedoucí Jana Rejzková. Starou budovu lázní vytápí Znojemští plynem, staví ale také zcela novou budovu velkokapacitního bazénu v sousedství plovárny. Hotový by měl být příští rok v létě.

Do krytého bazénu na brněnské Kraví hoře se plavci dostanou zhruba za dva týdny, kvůli rekonstrukci. „Řemeslníci finišují s úpravami šaten, v nichž mimo jiné měníme dveře a zámky. Předpokládám, že budeme moci otevřít kolem dvanáctého září,“ plánoval Evžen Hrubeš.

I tady zůstanou ceny vstupného zatím beze změny na dosavadní stokoruně za hodinu. Díky předjednanému tarifu na odběr plynu. Po novém roce ale budou muset provozovatelé ceník změnit. „Plyn budeme odebírat už za dražší tarif, ceny zvýšíme pravděpodobně ale jen o inflaci. Těžko teď můžeme odhadovat scénář provozu a situaci na trhu s energiemi. Zatím fungujeme díky podpoře provozovatele, tedy radnici Brno-střed,“ zmínil Hrubeš.

Plovárny zavírají:



Městská plovárna Louka Znojmo – do 9. září



Koupaliště Kraví hora Brno – do 11. září



Aquapark Vyškov – do konce září, dle počasí



Letní koupaliště Břeclav - do konce září, dle počasí



Aqua park Kyjov - letní koupaliště – zavřeno od 4. září



Letní koupaliště Lázně Hodonín – zavřeno od 1. září



Aquapark Blansko – zavřeno od 1. září