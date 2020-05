Jiří Kacetl (Pro Znojmo), který seděl mezi svými kolegy s požadovanými rozestupy, jako jediný hned od počátku neměl na ústech a nose ochrannou roušku. „Žádám pana zastupitele, aby si pokud možno roušku nasadil,“ vyzval Kacetla starosta města Jan Grois (ČSSD).

Kacetl žádost odmítl a měl k tomu i vysvětlení. „Dnešním dnem přestal podle krizového zákona platit nouzový stav. Proto není důvod roušku mít. Já jsem četl spoustu právních analýz, které říkají, že ministerstvo zdravotnictví nemůže omezovat lidská práva a svobody. Proto si roušku nenasadím,“ vysvětlil kolegům Kacetl.

Vzápětí se na Kacetla obrátil zastupitel Radomír Kaman. „Pane Kacetle, buďte ohleduplný k ostatním, a když všichni roušku máme, použijte ji také. Svým postojem ohrožujte zdraví ostatních zastupitelů i jejich rodin,“ řekl Kaman (ANO 2011).

Také tento požadavek s poděkováním za názor Kacetl odmítl.

Jednání zastupitelů pak asi půlhodinku pokračovalo zcela běžně, než starosta náhle vyhlásil patnáctiminutovou přestávku. Do jednacího sálu vstoupili dva uniformovaní policisté. Přistoupili k zastupiteli Kacetlovi a i pro nejbližší okolí jej téměř neslyšně požádali o prokázání totožnosti. Po chvíli hovoru mezi Kacetlem a policisty odešli všichni tři mimo štukový sál. Jednání zastupitelů pokračovalo bez Kacetla.

Policisté vzápětí přímo před Louckým klášterem Kacetla požádali podle jeho slov o podání vysvětlení.

„Policistům jsem řekl prakticky totéž, co zastupitelům. Dnešní den je běžným dnem. Takovým, na jaké jsme byli zvyklí před nouzovým stavem. Je zde pouze nařízení ministerstva zdravotnictví podepsané pouze ministrem Vojtěchem, které je právním paskvilem. Nemůže omezovat základní lidská práva a svobody. Já jej považuji za neúčinné, a proto jsem demonstrativně jako zastupitel svůj názor tímto protestem prezentoval. Počítám se správným řízením, ve kterém jsou i opravné prostředky. Ty počítají i se soudním přezkumem. A o to tady jde. Někdo totiž musí začít a bude-li nás více, domůžeme se v právním státě práva. Je to jen buzerace ze strany státu,“ řekl Deníku Rovnost krátce po podání vysvětlení Kacetl, který se do sálu již nevrátil.

„Panu starostovi se z jednání omluvím. Nevrátím se. Popřel bych tím vše, co jsem udělal,“ dodal Kacetl s tím, že policisté pro něj přišli nejspíše na podnět někoho ze zastupitelů města.