Podle jednoho z pořadatelů, vinaře Vlastimila Nešetřila, "Chybělo mi to ve Znojmě a že ty vinaře znám, že jsme kamarádi, tak jsme si řekli, že vytvoříme novou festivalovou tradici. Nechtěli jsme dělat však akci, kde budou zastoupeny velké firmy z oboru, ale zaměříme se na menší vinaře. Tak jsme jim dali prostor," přiblížil Nešetřil.

Podle něj jsou naturální a řemeslná vína pro řadu výrobců už trvalou součástí jejich produkce. "Je to zajetá součást nabídky vinařství. Lidé to znají, nakupují to a vyžadují to. Chtěli jsme proto znojemským fanouškům těchto vín vyjít vstříc," uzavřel pořadatel.