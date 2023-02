Co říkáte na vyjádření radních ohledně navýšení provozního příspěvku o pět a půl milionu korun a nedostatkům v loňském hospodaření?

Je to dosti zavádějící termín, který shlukuje vícero nákladů, které během roku vznikly. Snad do dubna jsme bojovali s covidem. Pak tady byly poklesy prodejnosti vstupenek. Smlouvy ale bez možnosti nějaké sankce vypovědět nejdou. Zároveň dům kultury má poměrně velkou soběstačnost, přes čtyřicet procent, takže na svých tržbách je dost závislý. Zásadně se projevila náročnost provozu nové budovy kina, kvůli snížené kapacitě z 311 na dvě stě míst ve velkém sále. Byť nyní je kino schopné generovat slušnou tržbu a je ve své průměrné návštěvnosti mezi top sedmi kiny v České republice, což je vlastně velký úspěch, ani tak není schopné zcela pokrývat své náklady. Je to ale služba lidem a regionu. A také součást dlouhodobé vize, kam to posunout.

Podle úpravy rozpočtu byl ale příspěvek města za loňský rok podobný jako rok předtím…

Na konci roku 2021 jsme měli podobně generovanou ztrátu, která byla způsobená podobnými věcmi. Situace se v podstatě opakovala úplně stejně, ale tehdy to bylo bez negativní reakce.

Vrátíme se ale k loňskému hospodaření…

Je tady také vliv zvýšení platů z devátého měsíce. Velkou měrou jsou zastoupené Svatovavřinecké slavnosti, u nichž mělo ale vedení města propočty, kde jsme počítali se ztrátou tři miliony. S touto informací se dalo pracovat. Potom nám nevyšla ještě jedna akce, kterou byl Majáles. To už jsou ale marginálie v porovnání s celkovými cenami Svatovavřineckých slavností. Ty, pokud se ale vrátí do stejných kolejí připomínající vesnickou zábavu na náměstí, bude Hodonín opět na začátku. Povedla ale se spousta věcí.

Které byste připomněl?

Nebylo jich málo a měly velmi pozitivní vliv na propagaci města Hodonína. Vzpomenu-li na tornádo, protože jsme de facto dokázali reagovat rychleji než město. Koordinační centrum tady fungovalo nejdelší dobu, snad až do konce září.

Dům kultury v Hodoníně je bez ředitele. Jsem překvapený, říká Procházka

Ohledně hospodaření Domu kultury se zmiňuje také audit.

Výsledky auditu, na základě kterého jsem měl být odvolán, jsem se dozvěděl prvního února. V auditu je také termín, do kdy se k němu mohu vyjádřit. A to je do čtrnácti dnů. Navíc je důležité, že toto nebyl první audit. Dokonce jsem si sám objednal audit v druhém měsíci loňského roku, který nic zásadního neobjevil.

Ještě bych se vrátil k argumentu, který měl radu města vést k vašemu odvolání. Tedy to, že bez předchozího schválení zaměstnavatelem jste založil obchodní společnost, která má obdobnou činnost jako Dům kultury Hodonín. O co jde?

V říjnu minulého roku jsem si založil s.r.o., které se pouze jednou z mnoha věcí dotýká podobného formátu jako je činnost domu kultury. Tato společnost ale neměla žádný obrat, takže k ničemu nedošlo. Navíc cílem bylo nechat si to schválit. Pokud by to rada neschválila, tak bych činnost s.r.o. ukončil.

Kromě toho, co jste zmínil, na co jste nejvíc hrdý za více než dva roky působení ve funkci ředitele? Byly to například vánoční trhy?

S těmi jsem velmi spokojený. Tak jsem spokojený s plesem města či zahajovacím koncertem města, kdy se tady střídaly zajímavé orchestry nejen z České republiky. Bezesporu číslem jedna je potornádové angažmá domu kultury, který přerušil svůj běžný provoz a zaměřil se na pomoc a aktuálnost, protože součástí kultury je také to, jak se k sobě lidé chovají. Dokázali jsme vybudovat vztahy s různými místními akčními skupinami, a i díky tomu jsme byli dobrým partnerem pro různé zájmové uskupení. Můžu jmenovat skauty.

Ještě jste zmínil koordinátorku cestovního ruchu..

Docela mě zarazil už odchod koordinátorky cestovního ruchu, která měla tady v Hodoníně velmi složitou pozici. Byl to ale závan toho, že se na některé věci v propagaci Hodonína dalo, mohlo a začalo pohlížet koncepčně, což se doposud nedělo. Zkrátka Hodonín se vrací někam na začátek v úvahách, jak se profiluje, co je za město a jestli sem chce lákat turisty a tak dále.