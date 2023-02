To, že se jedná o mimořádnou událost potvrdil například i jeden z předních českých violoncellistů Tomáš Jamník, který momentálně pobývá v New Yorku a zúčastnil se koncertu. „Hned po příchodu mě udivil vyprodaný sál, to je dnes vzácnost. Velmi netradičním programem se filharmonie očividně trefila do chuti newyorského publika. Martinů i Janáček zazněli v naprosto ideální podobě a Glassova symfonie všemu dala korunu, opravdu klobouk dolů,“ popsal svoje dojmy po koncertě Jamník.

Zdroj: Youtube

Odehrát takto prestižní koncert se podařilo i díky Dennisi Russellu Daviesovi, kterého pojí s Glassem blízké přátelství a spolupráce trvající několik desetiletí. „Byl to nádherný večer. To, že jsem se svým orchestrem mohl zahrát skladbu přímo Philovi, pro mě hodně znamená,“ uvedl Davies. Stejně tak si váží toho, že s Filharmonií Brno nahrál symfonii na CD jako první orchestr na světě. Symfonii Glass zkomponoval na texty písní Davida Bowieho se sólovým partem pro pětinásobnou držitelku Grammy Angelique Kidjo.

Brněnská filharmonie v Americe: sedm koncertů, i ve slavné Carnegie Hall

Velké dojmy si z večera odnáší i hudebníci. „Genius loci je tam úžasný. V porovnání s japonskými sály je Carnegie trochu „retro“, ale atmosféra úchvatná. Už jen ty všudypřítomné plakáty osobností, které tam vystupovaly. Akusticky nádherné, na podiu jsme se všichni skvěle slyšeli. Koncert samotný byl pro nás velký zážitek, reakce publika skvělá – a to i na naše autory. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme při děkovačce cítili velkou hrdost,“ uvedl violoncellista Radan Vach.

Americké turné pokračuje 10. února koncertem v Ann Arbor, opět kombinací české a americké hudby. Na programu je Humoreska Williama Bolcoma a dvě díla Leoše Janáčka: Sinfonietta a Glagolská mše. „Troufám si tvrdit, že je to vůbec poprvé, co v tamním sále zazní Janáček. Navíc s místními sólisty a sborem a také žesťovou sekcí v Sinfoniettě. Jsme velmi zvědaví na vzájemnou souhru,“ zdůraznila Kučerová s vysvětlením, že spojení místních a hostujících umělců se využívá v případech velkého obsazení orchestru. Po Ann Arbor čeká filharmoniky ještě dalších pět koncertů: tři v Kalifornii, v Kansas City zahraje s Laurie Anderson a turné zakončí v Texasu.

Zdroj: Youtube

Před odjezdem na turné vyjádřila hrdost nad kulturním počinem i primátorka Brna. „Carnegie je meta každého orchestru. Jsem nesmírně ráda, že naše město tam bude Filharmonie Brno reprezentovat tak významným počinem, jako je newyorská premiéra symfonie za osobní účasti Philipa Glasse. Věřím, že díky turné se mnoho lidí dozví, jak významným hudebním městem Brno je, a že právem patří do prestižní mezinárodní Sítě kreativních měst UNESCO,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Orchestr se do spojených států vrátil po padesáti letech. V roce 1973 tam v průběhu jednoho měsíce odehrál devatenáct koncertů, z toho dva před vyprodanou Carnegie Hall. Při prvním z nich, 31. ledna 1973 se kromě tehdejší Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka představil také tehdy dvacetiletý houslista Václav Hudeček.