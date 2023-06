Asi metrový had ve čtvrtek odpoledne zaskočil majitele domu v Nenkovicích. Na pomoc mu přijeli hasiči, kteří zvíře chytili a odnesli.

Hasiči v Nenkovicích chytali hada, který si našel útočiště nad dveřmi domu. | Foto: hasiči

„Občas k takovým případům vyrážíme, je to několikrát do roka. Máme na to dokonce specializovanou jednotku,“ sdělil mluvčí hasičů Petr Příkaský.

V Nenkovicích ale nakonec vše vyřešili jeho kolegové z Kyjova. S hadem si poradili v rukavicích. Poté, co ho dostali do kýblu, mohli ho bezpečně odnést a vypustit.

„Majitel nemovitosti volal, že našel hada na trámu vchodových dveří. Původně odhadoval, že může mít kolem metru a půl. Nakonec byl menší. Podařilo se ho odchytit a bezpečně dostat do přírody,“ dodal mluvčí.

Zatímco v Nenkovicích vše dopadlo bez jakékoliv újmy, počátkem měsíce nastala horší situace na Svitavsku ve východních Čechách. Zmije tam uštkla do ruky muže, který pracoval na zahradě. Ošetřovali ho záchranáři, již ho následně převezli do nemocnice. Přečtěte si o tom ZDE.

Loni pak ornitologové u ptačího parku poblíž Dubňan narazili na nejohroženějšího hada v Česku, užovku stromovou.

