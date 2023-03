Stavbaři hodlají zahájit práce na přípojných sítích, na zpevněných cestách k areálu koupaliště a krytého bazénu i na odstavném parkovišti. „Za účelem hladkého provedením těchto prací a zajištění maximální bezpečnosti obyvatel i pracovníků jsme nuceni prostor uzavřít,“ oznámil vedoucí projektu ze společnosti Metrostav Jan Vachutka. Omezení bude platit v březnu a dubnu. Místo pak má být přístupné hned, jak to bude možné.

Kromě místních či návštěvníků blízkého parku, využívali uzavřenou část ulice Mezivodí také sportovci směřující na stadion. Tedy například fotbalisté, atleti, hokejbalisté či basketbalisté. Ti všichni nyní musejí zvolit jinou cestu za sportem.

„Trochu omezující to sice asi je, ale myslím si, že hrozné to nebude. Akorát budeme muset upozorňovat, když k nám hosté jedou auty, aby parkovali u horní brány. Chce to jen čas. Každopádně jak bude všechno hotové, bude lepší cesta, parkování i možnost si zaplavat,“ reagovala na změny basketbalová trenérka Petra Nováková.

Vstup na stadion je tak možný horní branou z ulice Svatopluka Čecha. Objízdné trasy vedou přes Růžovou ulici, případně třídou Komenského. Pěší se k horní bráně dostanou i přes městský park. Vedení radnice počítá s tím, že by se uzavírka mohla postupně uvolňovat v květnu.

„Chceme, aby se nejdříve otevřela pro pěší, a pak v následujících týdnech i řidičům,“ sdělil místostarosta Daniel Čmelík.

Jak připomněl, do konce června mají být hotové veškeré zpevněné plochy před budovou aquaparku včetně parkoviště. „Platí, že venkovní areál bychom chtěli otevírat v polovině června. Vnitřní prostory pak v srpnu, nejpozději pak prvního září,“ oznámil místostarosta. Hotová je už například kompletně celá hrubá stavba Aqua v parku, osázená jsou také některá okna.

Celý komplex vyjde město bez daně na zhruba 285 milionů korun. Hlavním lákadlem právě stavěné části má být saunový svět a moderní krytý bazén. Venkovní část se zájemcům poprvé otevřela loni v druhé polovině července.