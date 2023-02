„Uděláme maximum pro to, aby péče zůstala i nadále v plném rozsahu bez jakýchkoli omezení. Důvodem tohoto dočasného řešení je rekonstrukce ARO. V prostorech stávajícího urgentního příjmu budou prováděny nezbytné stavební práce. Našim cílem je urgentní příjem vrátit do původních prostor co nejrychleji,“ uvedl ředitel kyjovské nemocnice a primář ARO Jiří Vyhnal.

Na dočasnou změnu příchozí upozorní informační tabule. „Recepce chirurgické ambulance zůstává beze změn. Do původních prostor by se urgentní příjem měl přesunout opět od prvního května,“ doplnila mluvčí Hollerová. Nové ARO má být následně hotové i včetně technologií do konce tohoto roku.