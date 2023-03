Nezazmatkoval, jel, blikal a troubil i přesto, že do svého domova měl již dávno odbočit. Možná tím zachránil životy. Taková byla noční cesta dvaatřicetiletého Robina Komárka a jeho bratra, kteří si všimli muže jedoucího v protisměru. Pohotovou reakcí zalarmovali policii a na zmateného řidiče upozorňovali po cestě i další účastníky provozu. Ve středu za to vodní záchranář přijal ocenění Gentleman silnic.

Jízda v protisměru na dálnici D52. | Video: PČR

Noční jízda pro Robina Komárka začala jako každá jiná. Z firemní akce na jihu Čech řídil v polovině ledna při cestě do Rajhradu u Brna. Když s bratrem projížděli po dálnici D52 kolem obce Modřice, zahlédl za svodidly v protějším pásu auto, které jelo souběžně s ním. Zmatený důchodce, který vozidlo řídil, pravděpodobně špatně sjel z dálnice a dostal se do protisměru.

Stejně jako další vyděšení řidiči Komárek ihned zavolal na tísňovou linku 158. Policistům popsal protijedoucí vozidlo, jeho řidiče, přesnou polohu a snažil se s ním ve stokilometrové rychlosti udržet tempo. Nejdříve dojel na úroveň zmateného řidiče, troubil a mával na něho, ten ale nereagoval. „Jel jsem vlevo u svodidel, zapnul jsem mlhovky i výstražná světla a přerušovaně jsem troubil,“ popisuje situaci.

VIDEO: Řidič jel po D52 u Brna v protisměru, nereagoval ani na policii

Snažil se tím upoutat nejen pozornost dalších řidičů v protisměru a varovat je před ujíždějícím devětaosmdesátiletým mužem, ale také upozornit samotného penzistu. „Všem kolem mě rychle došlo, o co se jedná. Nikdo se mě ani nepokoušel předjíždět,“ vzpomíná Komárek.

Celý hovor a snaha udržet se za vozidlem v protisměru trvaly asi deset nebo patnáct minut. Dezorientovaného ujíždějícího muže se totiž hlídkám, které zabarikádovaly silnici na sjezdu u Pohořelic, podařilo zastavit. „Když jsem viděl, že pán v autě konečně zpomaluje, ulevilo se mi. Rozloučil jsem se s dispečerkou a pokračoval v jízdě,“ říká řidič, který kvůli této dvacetikilometrové cestě přejel odbočku na Rajhrad a do svého domova se tak musel vracet.

O svém nočním dobrodružství vyprávěl rodičům a známým až ráno. „Když se to dozvěděli lidé z mého okolí, byli především zděšení, že se něco takového může stát,“ říká.

Ocenění Gentleman silnic převzal z rukou ředitele projektu Jana Marka a náměstka krajského policejního ředitele Miroslava Thóta. „Ocenění znám, a samozřejmě jsem byl nadšený,“ komentuje řidič.

Stal se tak dvacátým Jihomoravanem, který toto ocenění získal. Celkově je Robin Komárek dvě stě osmnáctým držitelem čestného titulu Gentleman Silnic.

I proto, že Komárek jezdí již od osmnácti let a za rok nejede asi padesát tisíc kilometrů, nyní dokázal zachovat klidnou hlavu a pomohl policistům i řidičům. Střet s protijedoucím vozem navíc už před dvěma lety zažil, a to doslova. „Stalo se to u brněnské Ikei, jel jsem směrem na Bratislavu a byla tam rekonstrukce. Nějaký člověk mi tehdy vjel do protisměru a já už jsem to prostě neubrzdil,“ vzpomíná. Kromě rozbitého auta se novému Gentlemanovi silnic se naštěstí nic nestalo.

LUCIE BURIANOVÁ