Stížnosti, ale i pochvaly v nemocnici v Kyjově na Hodonínsku nově řeší ombudsmanka. Vedení zdravotnického zařízení pozici zřídilo od března a slibuje si od ní lepší vztahy s pacienty i zaměstnanci.

Ombudsmanka Nemocnice Kyjov Veronika Neničková. | Foto: Nemocnice Kyjov

„Našich pacientů si vážíme a každý podnět je důkladně prošetřen. Rozhodli jsme se vytvořit post nemocničního ombudsmana, aby se klienti, ale i zaměstnanci měli o koho opřít při řešení svých podnětů a připomínek,“ oznámil ředitel kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal.

Právě on také první ombudsmanku jmenoval, a to náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Veroniku Neničkovou. Ta byla od dubna do konce listopadu loňského roku pověřená řízením nemocnice. Neničková tvrdí, že personál přistupuje k pacientům s co nejvyšší mírou empatie už nyní.

„Může ale nastat situace, kdy se pacient vymezí. Nebo jsou to příbuzní, kteří postupy léčby či chování zdravotníků chtějí řešit. Nebo se do komplikované situace dostane sám zdravotník,“ nastínila možné situace nemocniční ombudsmanka, jejíž povinností je mimo jiné zachovávat mlčenlivost.

Novinka má zároveň přispět i ke společnému zlepšení chodu nemocnice. Podněty k řešení mohou podávat nejen pacienti, ale také zaměstnanci. Těch má nemocnice dvanáct set.