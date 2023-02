V Kyjově se tak nyní mohou postarat až o devadesát procent onkologicky nemocných pacientů, a to jak ze strany chirurgické, tak i následné péče, včetně chemoterapie. „Lékaři, kteří k nám za pacienty přijíždějí, by o ně pečovali na Žlutém kopci. Pacienti z našeho regionu tak nemusí dojíždět za vzdálenou péči,“ upozornil ředitel.

Nový primář nemocnice v Kyjově: sázka na sportovní medicínu a rychlé zotavení

Zároveň připomněl, že by onkologické centrum nemohlo fungovat bez zdejší špičkové chirurgie. „Můžeme se pochlubit tím, že máme opravdu nízké komplikace, co se týká operace nádorů. Současně jsme pacientům schopni vyhovět i termínově, a to v řádech dnů. To v případech, kdy vám zjistí onkologické onemocnění, hraje pak velkou roli,“ uvedl ředitel, který je navíc i primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Navíc doplnil, že k tomu má nemocnice i vhodně uzpůsobenou nukleární medicínu.

Na onkologické péči v Kyjově se podílí lékař Jiří Tomášek z Masarykova onkologického ústavu. „Komplex diagnostických metod vede k přesnému určení diagnózy, jestli je nutné poskytovat vysoce specializovanou péči, která je rozdělená na dvě centra v republice, Masarykův onkologický ústav a Fakultní nemocnice v Motole v Praze, nebo lze péči poskytovat v regionu,“ řekl Tomášek s tím, že spolupráce s kyjovskou nemocnicí je v tomto ohledu pro Masarykův onkologický ústav vzorem.

Nemocnice v Kyjově používá špičkový mikroskop: podívejte se, jak probíhá operace

„To, co lze, uděláme v Kyjově, aby pacient dojížděl co nejméně, a jen když je to skutečně nutné,“ vysvětlil odborník na onkologii. Doplnil také to, že léčba u pokročilejších nádorů bývá dlouhodobá a pro pacienty je přejíždění náročné. „Letos se budeme snažit přesunout do Kyjova část vysoce specializované invazivní léčby. Ta se týká léků, které bylo možné doposud podávat pouze v komplexních centrech,“ sdělil lékař s tím, že by se za spolupráce s pojišťovnami měla tato možnost léčby v Kyjově prosadit.

Informace o regionálním onkologickém centru v Kyjově a jeho dosahu zaujaly také senátorku za Hodonínsko a Kyjovsko Evu Rajchmanovou. „Budu to dál prezentovat. Myslím si, že je důležité, aby lidé věděli, co se tady v oboru onkologie poskytuje. S informacemi o této péči se seznámili starostové, kteří je pak mohou rozšířit do svých obcí,“ dodala Rajchmanová, kterou ředitel jmenoval patronkou nemocnice.

Zajímavostí na spolupráci Nemocnice Kyjov a Masarykova onkologického centra jsou historické kořeny, které sahají až do éry první republiky. Zárodek specializovaného zdravotnického komplexu v moravské metropoli totiž ve třicátých letech vznikl jako Masarykova léčebna Dům útěchy podle návrhu Bedřicha Rozehnala. Tedy architekta, jehož dílem je také projekt areálu nemocnice v Kyjově.