Podle ředitele nemocnice a primáře ARO Jiřího Vyhnala chtějí Kyjovští udělat zároveň maximum pro to, aby péče zůstala i nadále v plném rozsahu bez jakýchkoli omezení.

Dočasně se tak urgentní příjem kvůli stavebním pracím přestěhoval do protějšího pavilonu do interní ambulance, kde bude do konce dubna. Informovala o tom mluvčí zdravotnického zařízení Veronika Hollerová. „V registraci interní ambulance se bude provádět triáž, tedy vhodné rozmístění pacientů. Interní a neurologičtí pacienti budou ošetřeni v prostorách interních ambulancí. Chirurgické ošetří v prostorách chirurgické ambulance,“ vysvětlila mluvčí.

Na jiném místě je také anesteziologická ambulance. Ta se totiž přesunula do někdejšího očkovacího centra u vrátnice. Očkování tak v současnosti pokračuje pouze v prostorách infekční ambulance.