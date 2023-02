Státní organizace nyní vyhodnocuje nabídky od firem, které se chtějí o práce na nové komoře, včetně vytvoření téměř kilometrového splavného úseku, postarat. Jakmile bude hotovo, plavidla se nad Hodonínem dostanou do řeky Moravy. „Smlouvu bychom chtěli mít podepsanou v dubnu či v květnu,“ podotkl Vavřička.

Nový úsek s plavební komorou má být v provozu od turistické sezony v roce 2026. „Když se vodní cesta prodlouží, na jejím konci musí vzniknout velký přístav, a to pro osmdesát plavidel,“ upozornil Vavřička.

Největší přístav: Baťův kanál ve Veselí nad Moravou ozdobí republikové unikáty

To má v Hodoníně splnit nový přístav v Očovských lukách. Kromě potřebného místa pro lodě získá také servisní centrum včetně možnosti natankování paliva. U laguny bude navíc i policejní služebna. „Navázali jsme užší spolupráci právě s policií, aby mohla být na vodě, a k tomu potřebuje zázemí,“ upozornil Vavřička

Vedení hodonínské radnice chce plány podpořit studií, která má řešit celý prostor navazující na nový přístav. „Chtěli bychom pro návštěvníky vytvořit vstupní bránu,“ reagoval starosta Libor Střecha.

Studie se zaměří právě na okolí kotviště, a to především ze strany od ulice Legionářů, Staré Moravy i sídliště Jihovýchod. Postup se radnice snaží skloubit s harmonogramem Ředitelství vodních cest. To aktuálně dopracovává dokumentaci pro územní řízení tak, aby na konci roku mělo v rukou potřebné rozhodnutí. Nový přístav by chtělo začít stavět v roce 2025, s uvedením do provozu pak počítá v květnu následujícího roku.

Rekreační přístav Hodonín: kapacita 80 stání, servisní centrum včetně tankování PHM, ochrana plavidel za zvýšených vodních stavů až do stoleté vody, služebna Policie ČR

To už mají být hotové dvě novinky přímo u břehů řeky Moravy. „Když se vodní cesta prodlouží výstavbou plavební komory, je potřeba myslet i na stávající přístaviště. Jednak v Rohatci, kde by se mělo prodloužit o novou část. A přístaviště v Hodoníně, které by se mělo rozšířit o novou část, aby se zvýšila kapacita do vybudování přístavu,“ upozornil Vavřička.

Před hodonínským jezem tak má přibýt sedm míst pro kotvící lodě. Vůdci plavidel by si měli vyzkoušet nový komfort od května roku 2025. Stávající kapacita je nedostačující.

Lanové centrum z přístavu ve Veselí nad Moravou zmizelo. Nahradí ho bludiště

„Její navýšení zvýší komfort a umožní zakotvit tam, kde lidé právě chtějí,“ připomněl ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek s tím, že prodloužení vodní cesty až k okresnímu městu výrazně pomůže cestovnímu ruchu.

Ředitelství vodních cest počítá výhledově po prodloužení Baťova kanálu do Hodonína a Kroměříže s kapacitním limitem 190 tisíc návštěvníků za rok, tedy se zhruba dvojnásobkem současného stavu.