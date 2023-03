Chutná polévka. Pak smažený řízek a k němu bramborový salát či hranolky. Tradiční oběd stále zůstává mezi vyhledávanými jídly v obědovém menu v řadě restaurací v Hodoníně. Před rokem si jej tam lidé dopřávali často za 110 či 125 korun. Letos si už musejí za meníčka připlatit, někde patnáct, jinde i dvacet korun.

Smažený vepřový řízek z obědového menu v hodonínské restauraci na Dolních Valech. | Foto: Deník/Petr Turek

Přesto zůstává polední menu v Hodoníně populární. „Na týdenní nabídku jídel rád nahlédnu už v pátek předcházejícího týdne, hlavně se dívám, co budou mít sladkého. Mám rád dukátové buchtičky nebo vdolky. Vybrané jídlo si rezervuju už ráno před obědem,“ líčí sůvj postup třeba Stanislav Urbánek, jehož oblíbenou restaurací je ta v historické budově vlakového nádraží.

V poledním menu tady nabízejí šest jídel přes meníčkový portál. Například poslední únorový pátek se ceny pohybovaly od 115 do 150 korun. Polední menu s řízkem se přibližuje horní části rozmezí. „Řízky mají dobré. Kuchař je umí udělat s česnekem, takže jsou pak ještě lepší. Vepřový řízek zbožňuju. Chutná mi i krůtí, kuřecí bývají na můj vkus sušší. Když si můžu vybrat, dávám si k nim bramborovou kaši a okurek,“ svěřil se Urbánek.

Řízky bývají stálicí některých meníček více v centru města. Například poslední únorový čtvrtek tak mohli hosté zavítat na výběr z deseti poledních menu do restaurace U Kačera. Výběr menu tam byl za 130 až 142 korun s polévkou kmínovou, nebo hovězím vývarem. Následovala desítka hlavních jídel. Posledním v nabídce byla volba mezi smaženým vepřovým, nebo kuřecím řízkem s vařenými brambory, či s hranolky.

Volba redakce padla na vepřový řízek, který byl velký, dozlatova a dokřupava prosmažený. Jak uvedla za tuto restauraci na Dolních Valech Blanka Ondrušová, tradiční součástí každodenního poledního menu jsou řízky zhruba rok. „Bývá o ně slušný zájem, zvláště kuřecí jde hodně na odbyt,“ podotkla Ondrušová.

Obliba řízků je ve středu Hodonína znát. Blízká restaurace s minipivovarem nabízí toto vyhledávané jídlo hned na první příčce menu za 148 korun, a to jako stopadesátigramové duo z vepřového a kuřecího masa s bramborovým salátem. Přes server Menicka.cz nabízela poslední únorový pátek obědové menu v Hodoníně hned dvacítka restaurací. Z toho různé řízkové variace byly k mání hned ve dvanácti podnicích.

Přesto jsou i takoví strávníci, kteří právě řízek v menu nepreferují. „Děláme si je doma, takže když jdeme kolem poledne na meníčko, dávám si jiné jídlo. Chci vyzkoušet jiné chutě a jinou kuchyni,“ uvedl třeba hodonínský výtvarník Jiří Hiršl.

Mezi jeho oblíbené restaurace patří Beseda, vegetariánská U Mlsné Lišky a Krystal. Právě poslední jmenovaná se nachází v přízemí městského hotelu. Také tady se inflace projevila na navýšení cen, a to nejen u meníček. „Inflace se promítla také do cen pro hotelové hosty, tedy například do balíčku ubytování plus polopenze,“ potvrdila jednatelka městské společnosti spravující byty i hotel Jana Bimková.

Jelikož se většinou ceny poledních meníček v Hodoníně drží kolem hranice sto padesáti korun či těsně pod ní, zůstávají pod jihomoravským obědovým průměrem. Podle informací vyplývajících z transakcí stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo, tak lidé na jižní Moravě v lednu v průměru platili za oběd v restauraci 190 korun. Při srovnání se srpnem minulého roku došlo k třináctikorunovému nárůstu.