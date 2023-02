„Jde opravdu o jeden z nejhorších úseků na Slovácku, už je to tady jako tankodrom. Na stometrovém úseku jsem napočítal čtyřicet výmolů,“ popsal situaci Antonín Vrba z Velké nad Veličkou. Na zdokumentování si vzal dokonce metr. „Je tam i jáma hluboká dvacet centimetrů. Největší má až dva metry na délku a přes metr na šířku,“ upozornil.

Podmínky se ještě zhoršují po deštích nebo když ve výmolech roztaje sníh. U části nejhoršího úseku jsou tak k vidění dokonce zábrany, které mají ochránit domy před postříkáním špinavou vodou. „Je to katastrofa, navíc se to ještě zhoršuje a nic se s tím nedělá, jen je tady osazená značka. Na podzim se to tady trochu takzvaně polátalo. Jenže tyto provizorní opravy následnou zátěž projíždějících aut, hlavně těch nákladních, nevydržely a výmoly jsou tu znovu,“ sdělil další z obyvatel, jenž se představil pouze jako Zdenek.

Křižovatka smrti u Pánova se na objezd změní na jaře. Místo má zůstat průjezdné

Podle místostarosty obce Dušana Ježe si lidé na bídný stav cesty stěžují také na radnici. „Nadávají, aby se s tím něco udělalo, ale tato silnice není naše. Starosta upozorňoval na špatnou situaci už v minulých letech. Jenže pořád se to odkládalo nebo se díry zasypaly jen částečně, až se nakonec dostal zdejší úsek až do současného stavu,“ reagoval místostarosta.

Tvrdí, že poškození se ještě rozšiřuje směrem na Louku, kde vznikají další nové výmoly. Opravu má obec podle místostarosty slíbenou ve chvíli, kdy se rozjedou obalovny. To bude zřejmě v půlce března. Výhled pro zlepšení situace nastínila také mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

VIDEO: Parkování v Hodoníně je boj. Na sídlišti Jihovýchod auta nervózně krouží

„Tato část silnice v průtahu Velké nad Veličkou je nachystaná ke kompletní rekonstrukci. K markantnímu zhoršení stavu došlo v tomto roce kvůli povětrnostním podmínkám. Oprava je naplánována na druhé čtvrtletí tohoto roku,“ sdělila Deníku mluvčí Trubelíková.

Silničáři důležitou trasu v největší horňácké obci opravovali nedávno, a to v roce 2019. Jenže jen na více než pětikilometrovém úseku od odbočky na Javorník až po státní hranici se Slovenskem. Tedy těsně za částí, kde je v současnosti nejvíce výmolů.