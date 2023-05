Zhruba dvě stovky cyklistů vyrazilo druhou májovou neděli na 1. ročník cyklotour Na kole dětem jihovýchodním Slováckem. Cyklotour se uskutečnila na podporu onkologicky nemocných dětí.

Zhruba dvě stovky cyklistů vyrazilo druhou májovou neděli na 1. ročník cyklotour Na kole dětem jihovýchodním Slováckem. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Trasa se jela pod záštitou a s podporou obcí mikroregionů Strážnicko, Horňácko a Ostrožsko.

Start byl v nedělním ránu v Kozojídkách. Počasí sice nebylo ideální, přesto se sešla překvapivě skvělá účast. Necelou půlhodinku po startu začalo drobně pršet a déšť doprovázel peloton prakticky celou trasu. Na úvod si vzal slovo muž, který stojí za celým projektem.

„Je to první jednodenní akce v našem regionu, určitě v tom budeme pokračovat. Chtěl bych vyzvednout Radka Chamráda, je to jeho akce. On uchopil tu myšlenku, věnoval tomu projektu několik nocí. Je to hvězda celé akce,“ pochválil Josef Zimovčák hlavního pořadatele a také generálního sponzora.

První zastávka byla v areálu vinných sklepů v Petrově – Plžích. Dál se pokračovalo přes veselský přístav na Baťově kanále. Ve Velké nad Veličkou čekal na peloton místní kněz Josef Vysloužil, který požehnal všem účastníkům cyklotour.

„Trošku nám prší, ale myslím, že to nevadí. Šlapat do pedálů v teplotách kolem čtyřicítky by bylo daleko horší. Pane Bože děkujeme za chladnější počasí, ale také za to, že veškerý sport a cyklistika je důvodem k tomu, abychom ti poděkovali za dar zdraví, za všechno, co nám dáváš. Abychom byli vděční, že nám dáváš také fyzickou sílu a fyzickou aktivitu. Prosíme tě, abys nám žehnal, abychom na cestách jezdili bezpečně, aby nás nepotkalo nic zlého,“ řekl v krátkém proslovu velický farář.

Po skvělém guláši v penzionu U mlýna v Kuželově se vydal peloton do Tasova, kde byl po zhruba sedmdesáti kilometrech závěr celé akce. Starosta Tasova a také účastník celé cyklotour měl pro pořadatele jenom slova chvály.

„Strašně mile mě překvapila organizace, zabezpečení a hladký průběh celé charitativní jízdy,“ starosta Tasova Vlastimil Falešník

„Jel jsem poprvé, strašně mile mě překvapila organizace, zabezpečení a hladký průběh celé charitativní jízdy. Za sebe můžu říct, že jsme rádi, že celá akce mohla skončit u nás v Tasově. Počasí si bohužel nevybíráme, ale i tak se sešel pěkný počet lidí,“ hodnotil jízdu Vlastimil Falešník.

Na závěr předal Radek Chamrád vedoucímu projektu Josefu Zimovčákovi šek na 240 00 tisíc korun. Hlavní organizátor vyzvedl hlavně účast.

„Celý den musím hodnotit kladně. Je překvapivé, kolik lidí je ochotno jet v takovém počasí od začátku trasy až do jejího konce. Všem vzdávám holt, děkuji sponzorů, partnerům a obcích. Tímto už bych vás chtěl pozvat na druhý ročník, který už mám v hlavě připravený. Bude poslední víkend v květnu. Bude to taková předjízda před velkou cyklotour,“ prozradil Radek Chamrád.

Mimo šek na 240 tisíc se vybíralo mezi účastníky. Každý účastník zaplatil startovné v dobrovolné výši, platilo se do prosklené pokladničky. „Bude to spočítáno v průběhu týdne. Odhaduji, že se celkově vybere něco kolem 300 tisíc korun,“ řekl na závěr Josef Zimovčák.

Už v sobotu 20.5. se jede další jednodenní cyklotour Josefa Zimovčáka Na kole dětem U hranic bez hranic. Startuje se na jihu Čech v Dačicích.

Velká cyklotour napříč republikou startuje v Ostravě 31.5. Našim regionem pojede peloton 2. a 3. června. Více informací: www.nakoledetem.cz