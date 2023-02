„Bohužel se projevilo, jak se dokážeme chovat k veřejnému majetku. Na silné tornádo na jižní Moravě asi nebyl připraven nikdo, ale kdyby po jeho zásahu řešil běžný občan, co dělat se svým majetkem, tak pomalu, nezodpovědně, zmateně a nehospodárně jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje, všichni by na něj koukali jako na lempla,“ uvedl právník Transparency Jan Dupák. Podle něj kraj na podněty organizace téměř nereaguje.

S-centrum v Hodoníně prodává nechtěný majetek, otevřít se má až v roce 2025

S kritikou nesouhlasí ředitel zařízení Václav Polách. Verdikt policie ani státního zastupitelství ho tak nepřekvapil. „Jinak to ani dopadnout nemohlo. To, co tvrdí pan právník, je až nehoráznost. Kdyby opravu věděl, jak to tam vypadalo, nemohl by nic takového říct. S tím, co jsme zažili, neměl dosud nikdo žádnou zkušenost v celé republice, možná střední Evropě. Při prověřování zazněla spousta svědectví v můj prospěch,“ reagoval Polách na dotaz Deníku. Že pochybil, důrazně odmítl.

Zhruba v polovině února má oficiálně zaznít vítěz veřejné soutěže, který opravu S-centra připraví. Poté se mají naplno rozjet přípravné práce.