Důležité upozornění: Situace kolem pandemie, očkování a vládních opatření se mění často ze dne na den. Sledujte proto stránky koronavirus.denik.cz, kde najdete vždy ty aktuální a ověřené informace.

1. Které vakcíny můžu dostat?

V Česku se očkuje vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer, která je bohužel nejnáročnější z hlediska skladovacích podmínek a navíc se musí podávat ve dvou dávkách. Dále se používá vakcína společnosti Moderna, která je na skladování a převoz méně náročná. Je možné, že v budoucnu budou schváleny další vakcíny. V době uzávěrky k tomu měla nejblíže vakcína společnosti AstraZeneca, která by dnes již mohla být schválena.

2. Budu si moct vybrat, kterou vakcínu dostanu?

Nikoli. Vakcíny jsou distribuovány podle možností zásobování i podle toho, jaké skladovací možnosti daný region má.

3. Je očkování proti covidu bezpečné?

Ano. Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

4. Jaké je pořadí, ve kterém se očkuje?

Pořadí určuje stát. V tuto chvíli mají prioritu ohrožené skupiny, kam patří především senioři nad 80 let a pak také zdravotníci (především ti pracující na covidových odděleních nemocnic).

5. Jak zjistím, kdy na mě přijde řada?

Od prvního února měl být spuštěn rezervační systém pro všechny obyvatele. Vláda jeho start ale odložila, údajně kvůli nedostatečnému přísunu vakcín.

6. Kolik očkování stojí?

Vakcína je pro tuzemské občany hrazena z povinného zdravotního pojištění. Za očkování tedy občan nezaplatí přímo nic. Totéž platí pro cizince, kteří si tu ale platí zdravotní pojištění.

7. Jak vakcína funguje?

Vakcíny obecně účinkují tak, že připraví imunitní systém (přirozenou ochranu organismu) dané osoby na to, aby dokázal rozpoznat konkrétního původce infekčního onemocnění a bránit se proti němu. Výzkum vakcín proti covidu-19 se zaměřuje na vyvolání odpovědi na celý protein na povrchu koronaviru. Ten je jedinečný pro virus způsobující nemoc covid-19. Po očkování vakcínou se u dané osoby vyvolá imunitní odpověď. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, a protože již bude připraven proti němu bojovat, danou osobu před onemocněním covid-19 ochrání. Ve vakcíně je tedy obsažena část viru, která je neživá, nicméně člověk si proti ní vytvoří vlastní protilátky, které ho ochrání proti celému viru, tedy proti vypuknutí infekce.

8. Kolik dávek je potřeba?

U prostředků většiny společností jsou potřeba dvě dávky na vytvoření kompletní imunity. Lhůta mezi podáním první a druhé dávky se liší, u přípravku společnosti Pfizer, který je u nás zatím nejběžnější, to je minimálně 21 dní.

9. Jak dlouho bude vakcína fungovat? Nebudu se muset nechat příští rok přeočkovat?

Výzkum není v tomto ohledu úplný, ale za dalšího sledování očkovaných by mělo být jasněji během několika měsíců. Další výzkum nám řekne více o tom, jak dlouho imunita trvá a zda lidé budou v budoucnu potřebovat více očkování. Z toho, co doposud víme, tak imunita trvá 12–24 měsíců podle věku a dalších faktorů.

10. Mám právo odmítnout očkování?

Očkování je dobrovolné, ale člověk, který odmítne, zůstává v neustálém ohrožení, že v případě nakažení se u něj objeví vážné zdravotní problémy. Navíc je do budoucna pravděpodobné, že cesta do zahraničí, vstup do restaurací, kulturních institucí nebo třeba do sportovních zařízení bude umožněn pouze po prokázání se čerstvým negativním testem na koronavirus nebo právě po předložení důkazu o absolvování očkování.

11. Funguje vakcína proti novým mutacím koronaviru?

V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním vakcínou neměla chránit proti této mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy. Zatím ale nebylo prokázáno, že by mutace vedla k selhávání vakcíny. Dokonce jsou předběžná data, která naznačují, že by Pfizer i Moderna měly chránit před novou mutací.

12. Co potřebuji k registraci na očkování?

Musíte být občan České republiky. Dále budete potřebovat počítač připojený k internetu (registrace probíhá on-line) a mobilní telefon (na něj vám přijde PIN kód). Starším občanům by měli pomoci blízcí, případně začínají municipality nabízet možnost, že s registrací pomohou.

13. Je vakcína pro všechny, nebo jsou určité skupiny lidí, pro něž není vhodná?

Pro koho je daná látka vhodná, se liší u jednotlivých vakcín. Obecně však platí, že vhodnost látek nebyla testována u dětí, očkování by tak mohlo být nevhodné také pro kojící ženy. Očkování by mohlo být nevhodné také u lidí po specifické léčbě (především těch, které oslabují imunitu). U tohoto očkování stejně jako u většiny ostatních platí, že byste je měli konzultovat se svým lékařem.

14. Kolik lidí se u nás bude očkovat? A bude dostatek vakcín?

Postupně by se měla naočkovat celá populace dospělých, tedy více než osm milionů lidí. Kolik jich nakonec bude, bude záležet také na ochotě lidí očkování podstoupit. Česká republika má zatím objednáno zhruba 16 milionů dávek různých vakcín, jejich dodávka je však postupná. Navzdory současným logistickým problémům těchto týdnů by tedy vakcíny v průběhu roku 2021 měl být skutečně dostatek.

15. Kdo konkrétně mi může vakcínu podat? Lékař v nemocnici, praktik, nebo někdo jiný?

V tuto chvíli distribuci vakcín řídí stát. Hlavní část vakcín putuje do velkých krajských nemocnic, možné je ale také dostat vakcínu na radnici. Vždy ale musí očkovat lékař.

16. Můžu si zaplatit přednostní naočkování?

V tuto chvíli to není možné, ale samozřejmě podobně jako v jiných podobných situacích nelze systémově zabránit korupčním situacím. Jiná věc je, když nemocnici dojdou registrovaní čekatelé na vakcínu a zároveň musí vyčerpat již otevřenou dávku. Vakcínu pak mohou dostat i lidé, kteří nepatří mezi prioritní části populace.

17. Dostanu nějaké potvrzení, že jsem naočkován?

Ano, očkovaní lidé dostanou potvrzení o provedené vakcinaci. Certifikát obdrží od očkovacího místa v tištěné i elektronické podobě. Heslo k certifikátu zaslaného e-mailem dostanou prostřednictvím SMS.

18. Může být naočkovaný člověk nadále přenašečem?

Výzkum je v této otázce zatím nedostatečný a odborníci se ve svých vyjádřeních liší. Dokud je tedy naočkován zatím jen zlomek populace, stát raději počítá s tím, že byť jen teoreticky mohou virus šířit i oni.

19. Budu moct s očkováním cestovat svobodněji?

V tuto chvíli se teprve začínají objevovat země, které již očkováním podmiňují snazší vstup na jejich území. Očkovaní už nyní mají mít bezproblémový vstup na Island, Seychely, do Rumunska a od března na Kypr. Je pravděpodobné, že s rostoucím podílem očkovaných v daných zemích poroste také jejich ochota rušit cestovní omezení.

20. Mohu se po očkování přesto nakazit covidem-19? A nezpůsobí mi danou chorobu?

Vakcína nemůže způsobit onemocnění jako takové. Člověk se ale může naočkovat v době, kdy už v těle virus má, jen se neprojevil (je v inkubační době). Vakcína tak člověka ještě nechránila. Lidé samozřejmě mohou onemocnět i jinou respirační infekcí, což často s chřipkou zaměňují. Žádná očkovací látka nefunguje u 100 % lidí. Takže určité procento si nemusí protilátky vytvořit, ale pokud je očkován dostatek lidí z jejich okolí, potom infekci nemají od koho získat. To je princip kolektivní imunity.

21. Měli by být nějak perzekuováni lidé, kteří očkování odmítnou?

V aktuálním stavu dostupnosti vakcíny to je zcela nemožné a nebylo by to spravedlivé. Ve chvíli, kdy ale bude dostatek vakcín, bude moci být právě potvrzením o očkování zpřístupněno i to, co by jinak bylo zavřeno. Nepůjde tedy o trestání odmítačů očkování, ale spíše o částečnou diskriminaci. Ani ta však není nijak skandální. Lidé s různými chorobami se již nyní nemohou účastnit určitých akcí nebo navštěvovat určité instituce. A hlavně: odmítači očkování se neustále vystavují možnosti nakazit se a riskovat i těžký průběh choroby.

22. Je pravda, že nám určuje Evropská unie, které vakcíny smíme používat a které ne?

Evropská unie nám nic nediktuje. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv může sám schválit jakékoli vakcíny bez ohledu na evropského lékového regulátora. Dobrovolně jsme se však rozhodli převzít doporučení a povolení evropského lékového ústavu, díky čemuž se u nás mohlo začít očkovat již koncem prosince loňského roku.

23. Mohou firmy očkovat své zaměstnance?

O této možnosti se vedou čilé debaty, zvláště velké průmyslové podniky zaměstnávající i zahraniční pracovníky o to velmi usilují. Je tedy velmi pravděpodobné, že až se dodávky vakcín dostanou na stabilní hodnoty, bude i toto možné. Zatím ale stále platí, že očkování organizuje výlučně stát.

24. Jsme chráněni hned po podání první dávky? Nebo až po podání druhé?

Platí, že nejvyšší možnou imunitu si organismus vytvoří do několika týdnů po podání druhé dávky. Již od první dávky však imunitní systém začíná na vakcínu reagovat, mírná ochrana tak již může vzniknout.

25. Může vakcína způsobit spuštění jiného onemocnění v těle?

Je to vysoce nepravděpodobné. Očkovaný člověk ale může být očkovaný v období, kdy se u něj nějaká nemoc chystá propuknout, a stane se to náhodně v době po očkování.

26. Jaký je rozdíl mezi očkováním a promořením?

Přirozené proměřování se postupně uskutečňuje. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak onemocnění bude u jednotlivců probíhat, je to rizikové z toho pohledu, že může najednou dojít k explozi závažného průběhu onemocnění u velkého množství lidí a nebude kapacita zdravotního systému. Rizika spojená s onemocněním covid-19 jsou mnohonásobně vyšší než u očkování.

27. Nehrozí, že se nakazím nějakou nemocí v místě, kde se očkuje?

V očkovacích centrech se nemají vyskytovat nemocné osoby. Ale samozřejmě tu mohou být lidé bez příznaků, kteří ale nějakou nemocí trpí.

28. Je vykazovaná cena vakcíny férová, nebo velké firmy zneužívají pandemie?

Na vývoj vakcíny jednotlivé farmaceutické firmy vynaložily ohromné prostředky, aby zvládly v rekordním čase poskytnout světu řešení na bezprecedentní pandemickou situaci. Cena odpovídá situaci a rozhodně bude nižší než další zavírání ekonomiky či ztráty na životech.

29. Je vakcinace bolestivá? A jaká je bezprostřední reakce těla?

Vakcína se do těla vpravuje vpichem do paže, která není dominantní (pro praváky do levé a naopak). Samotná aplikace nebolí. V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně, kde může lékař případnou reakci rychle zastavit. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový́ režim.

30. Některé vakcíny údajně mění lidskou DNA. Je to pravda?

Vakcína společnosti Pfizer obsahuje genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní systém člověka bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná spike protein na povrchu viru a bude připraven na něj zaútočit. Vakcína lidskou DNA nemění, ani nezpůsobuje genetické vady. Pokud by měla vakcína měnit lidskou DNA, pak by se náš genetický kód musel měnit po všem, co sníme, nebo při jakékoli infekci jiným mikroorganismem.

31. Slyšel/a jsem o takzvané očkovací diplomacii. Co to přesně znamená?

Z nutnosti naočkovat během krátké chvíle více než 5 miliard lidí po celém světě se stala svého druhu politická otázka. Některé státy (především Rusko, Čína a částečně Indie) této situace využívají a do vybraných zemí posílají své vakcíny. Právě tomu se říká očkovací diplomacie.

32. Proč ještě není lék, když už existuje vakcína?

Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám výrazně odlišné. V případě vývoje vakcíny se jedná o postupy dlouhodobě známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, a je tedy možné je označit za bezpečné. I vakcína proti sezonní chřipce pro předem určené kmeny musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců a nikdo krátkost času na přípravu nerozporuje.

33. Opravdu za tím nestojí Bill Gates a George Soros?

Tato konspirační teorie se neopírá o žádná fakta a není pro její platnost žádný důkaz.