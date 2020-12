"V rámci České republiky vznikne zhruba 200 očkovacích center, na očkování se bude podílet kolem pěti tisíc praktických lékařů v ordinacích," přiblížil ve středu ministr zdravotnictví Jan Blatný a dodal: "Česká republika bude vakcinovat, bude vakcinovat včas a bude na to připravená."

První dodávka vakcíny by se v Česku měla objevit nejpozději koncem letošního roku. "První dodávka necelých deseti tisíc vakcín se do Česka pravděpodobně dostane mezi vánoční svátky," uvedl Blatný s tím, že jako první budou očkováni zdravotníci. Vakcína se podle něj dostane do všech krajů, v Praze se jako první budou aplikovat ve Fakultní nemocnici Motol a ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Jak již bylo uvedeno dříve, očkování bude dobrovolné a mělo by být hrazeno ze zdravotního pojištění. Podle dosavadních informací má Česko zajištěno očkovací látku pro zhruba 6,9 milionu obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví očekává, že v prvním čtvrtletí příštího roku by měla být vakcína pro milion lidí.

Premiér Andrej Babiš později ve Sněmovně zdůraznil, že do Česka postupně dorazí pět druhů vakcín včetně jedné jednorázové. „Musíme přesvědčit lidi, že to je v prospěch jejich zdraví, ochrany životů,“ prohlásil o očkování.

Velkokapacitní očkovací centra

Podle Blatného má Česko pro případ potřeby v záloze dvě velkokapacitní očkovací centra. „Pokud se týká velkokapacitních očkovacích center, tak jsou v záloze polní nemocnice v Praze a Brně. I toto je v záloze,“ uzavřel ministr zdravotnictví.

V posledních dnech v Česku šíření koronaviru znovu sílí. Za úterý odhalily české laboratoře 7 889 nově nakažených, což je zhruba o dva tisíce více než před týdnem. Rizikové skóre se vrátilo na hodnotu 71, a to zejména díky stoupající pozitivitě testů - ta se pohybuje okolo 27 procent. Ve středu rovněž začalo hromadné antigenní testování na koronavirus.