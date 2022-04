Ryby jsou bohatým zdrojem omega-3-mastných kyselin, které mají přínos pro takzvané cerebrovaskulární onemocnění a jsou výbornou prevencí proti poruchám, které ovlivňují přívod krve do mozku. V našich končinách nejsou nijak vzácné.

„Mrtvice zabije v ČR více než 8000 lidí. Ryby mohou být výbornou prevencí. Bohužel ryby se v ČR moc nekozumují. Asi 6 až 8 kilogramů, to je opravdu málo. V dalších zemích na západ je spotřeba násobně vyšší,“ poznamenává Jiří Ruprich, vedoucí Centrum zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.

Mrtvice hrozí i mladším lidem, o mozek je potřeba pečovat, říká odbornice

Podle studie vědců University v Bordeaux se zdravotní rizika snižují při zařazení alespoň dvou porcí ryb týdně. Výzkumu se účastnily osoby průměrného věku 72 let.

„Účastníci vyplňovali údaje o dietě a podstoupili vyšetření magnetickou rezonancí mozku. Zkoumali snímky tři markérů možného časného cerebrovaskulárního onemocnění: poškození způsobená drobnými, dříve nezjištěnými mozkovými příhodami, abnormality bílé hmoty mozku (nervové tkáně) a zvětšené prostory vyplněné tekutinou v okolí mozkové kůry,“ popisuje výzkum zahraničních kolegů Ruprich.

„Lidé, kteří jedli ryby alespoň dvakrát týdně, měli nižší výskyt těchto markérů v porovnání s lidmi, kteří uvedli, že mají ryby méně než jednou týdně,“ doplňuje.

Není ryba jako ryba

Omega-3-mastné kyseliny si lidské tělo samo vytvořit nedokáže a musí je proto přijímat v potravě. Podle doporučení WHO by dospělý člověk měl za den přijmout 1.1 až 1.6 gramu (muži více, ženy méně) omega-3-mastných kyselin. Za rok by tak člověk měl zkonzumovat kolem dvaceti kilogramů ryb. Ale není ryba jako ryba.

„Obecně platí, že čím je ryba tučnější, tím více omega-3-mastných kyselin obsahuje. Bohužel, naše tuzemské říční ryby nejsou takovým zdrojem jako ryby mořské, například losos, makrela nebo sardinka,“ poznamenává Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Důležitý je také původ ryby, pokud žije a je ulovena na moři, má díky způsobu života i porážky omega-3-mastných kyselin víc než losos z farmového chovu.

Češi neumí rozpoznat příznaky mrtvice. Přitom jde o minuty, varuje lékař

Český zákazník ale zoufat nemusí, i když nemá přístup k čerstvým chlazeným rybám nebo netráví většinu času v přímořském letovisku. „Určitě nevadí ani konzumace ryb v plechovkách nebo těch mražených. I tak zůstávají cenným zdrojem,“ radí Slimáková. U plechovek je ale třeba číst dobře složení. Podle Slimákové nejsou vhodné rybičky v omáčkách s podílem cukru nebo v jiných olejích. Výrobky totiž obsahují i omega-6-mastné kyseliny, jejichž nadbytek může naopak působit zdravotní potíže, třeba ve formě chronických zánětů.

„Nepříznivě narušují poměr, čím více jich máme ve stravě, tím více potřebujme omega-3. To také platí o přípravě ryb společně s velkým množstvím tuku, třeba fritováním,“ vysvětluje Margit Slimáková. Chronický zánět bývá jednou z nejčastějších příčin kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, artritidy, Alzheimerovy choroby i rakoviny.

Kde je omega-3 nejvíc?

(Počet gramů na 100 gramů upravené ryby)



- Losos, tepelná úprava – 1,8

- Ančovička v oleji – 1,7

- Sardinka v oleji – 1,4

- Makrela, tepelně upravená – 1,0

- Tuňák ve vlastní štávě – 0,7

- Treska – 0,1