Senioři, pozor. Pokud v Česku začne skokově přibývat lidí nakažených koronavirem, zařiďte si raději donášku nákupů domů. Sami do supermarketu nechoďte. Choroba je totiž riziková právě pro vás.

Ukazují to data, která nyní představil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Zatímco mladší věkové kategorie podle něj zvládají nákazu většinou dobře, senioři jí v desetině případů podlehnou. „U lidí nad osmdesát let je smrtnost dokonce patnáctiprocentní,“ řekl Deníku Prymula.

Oslabení dalšími neduhy

Proč, to podle něj prozatím epidemiologové nevědí. „Pravděpodobně to ale bude souviset s tím, že starší lidé trpí i dalšími chorobami, které jejich zdravotní stav komplikují a oslabují,“ uvedl.

Například rakovina se ze šedesáti procent vyskytuje právě u seniorů nad pětašedesát let. Uvádí to čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Starší lidé mají častěji také problémy se srdcem. „Pokud by tedy na území Česka skutečně propukla epidemie koronaviru, doporučoval bych těmto lidem, aby se raději domluvili s rodinnými příslušníky a nechali si od nich nakupovat nebo vyřizovat důležité pochůzky,“ řekl Roman Prymula.

Pobyt v uzavřených veřejných prostorách s vyšší koncentrací lidí, jako jsou například supermarkety nebo pošta, by totiž pro ně mohl být značně rizikový.

„Superpřenašeče“ předem nepoznáte

Z těchto důvodů také doporučila bezpečnostní rada státu omezit návštěvy v domovech seniorů, léčebnách dlouhodobě nemocných či ústavech sociální péče. „Totéž by mělo platit i v Alzheimer centrech,“ doplnil k tomu včera premiér Andrej Babiš.

Koronavirus se totiž šíří extrémně snadno a rychle, nakažení lidé jsou navíc infekční už v inkubační době, během které se choroba nemusí nijak projevit. „I když je pravda, že například spalničky se šíří mnohem snáz, u koronaviru zase narážíme na takzvané hyperpřenašeče, kteří mohou v krátké době nakazit i desítky lidí,“ pokračuje Roman Prymula.

Například čtyřicetiletý muž z Velké Británie, který pobýval koncem ledna dva dny pracovně v Singapuru, stačil během své cesty domů nakazit celkem jedenáct lidí.

„Dalším známým případem je jednašedesátiletá Jihokorejka, která virus roznesla při mši ve městě Tegu. Během krátkého pobytu v kostele nakazila skoro stovku lidí,“ řekl Prymula. Doplnil, že podobných „superpřenašeců“ jsou v populaci sice jen jednotky, napáchat ale mohou hodně škod. Dopředu je totiž nelze odhalit.