„V kravském mléce byl v minulosti přítomný jen beta kasein A2, šlechtěním skotu se vytvořil i beta kasein A1,“ vysvětluje Jan Zámečník, místopředseda pro šlechtění Svazu chovatelů normandského skotu.

Mléko, které obsahuje jen typ A2, je možné získat výhradně od zvířat, která od obou rodičů zdědila tu správnou genovou výbavu a beta kasein A1 se u nich nevyskytuje. Toho je možné dosáhnout pečlivým výběrem spojení chovných jedinců a genetických testů. Takzvanému „mléku pro alergiky“ jsou momentálně nejblíž chovatelé normandského skotu, francouzského plemene, která se značí jak velkou dojivostí, tak krásně mramorovaným masem.

Plemeno má vysoký obsah kaseinu A2 v mléce přirozeně a chovatelé chtějí tuto vlastnost ještě posílit. „Odhadujeme, že během roku, roku a půl či dvou dospějeme k tomu, že v Česku bude celý jeden chov produkující pouze mléko A2,“ potvrzuje Zámečník.

V zahraničí je mléko A2 dostupné lépe. Gigantem je v tomto ohledu Nový Zéland, běžně ho ale najdete i v regálech ve Velké Británii, Spojených Státech nebo Austrálii. Ačkoli A1 i A2 mají v mléce prakticky všechna plemena, čeští chovatelé se zatím problematičtějšího typu mléka zbavovat nechtěli. Důvodů je několik. „Pokud budete vybírat jen některé jedince za konkrétní vlastností, znamená to, že se dobrovolně vzdáváte jiných kvalit. A to ne každý chov chce a potřebuje,“ vysvětluje Zámečník.

Druhý problém je tak trochu Nerudovský. I kdyby začaly chovy více bazírovat na produkci A2 mléka, dostat ho k lidem a mít tedy i ekonomický užitek z jeho produkce, je zatím výzva. „Pro to, aby A2 mléko začaly brát mlékárny, je zapotřebí větší produkce. Ze strany spotřebitelů zájem vidíme, i mlékárny zájem o odběr projevily. Ale kapacitám zatím vyhovět česká produkce nemůže,“ poznamenává místopředseda chovatelského svazu. Zapotřebí by bylo potřeba minimálně dalších dvou chov či tří chovů.

Mléko bez laktózy? K nerozeznání

Spotřebitelé ale zoufat nemusí. Cestu k A2 mléku mají. Třeba přímo odběrem ze statků nebo při zvláštních příležitostech. Na počátku září nabídl Veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech a Národní výstava hospodářských zvířat v Brně návštěvníkům například zmrzlinu z A2 mléka. Návštěvníci si jí pochvalovali, chuť je stejná.

„Rozdíl jsem nepocítila, nevnímala jsem ani jinou sladkost, což vždycky cítím u výrobků bez laktózy, které mi přijdou sladší, než s normálním mlékem,“ popsala jedna z návštěvnic Radana Mohelníková.

I pokud by se stala produkce A2 mléka v České republice v následujících desetiletích masovou, neznamená to, že všichni lidé, kteří mají se stravitelností mléka potíže, by našli alternativu. Mléko je zákeřné i kvůli dalším složkám.

„Je třeba rozlišovat mezi alergií na kasein a laktózovou intolerancí. Oboje se sice týká mléka, ale příčiny, a proto i léčba jsou rozdílné. Při alergii vadí bílkoviny mléka a je třeba jejich konzumaci zcela vyloučit. Při intoleranci mléka vadí mléčný cukr a zpravidla stačí omezení konzumace potravin s jeho vyšším obsahem“ dodává specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.