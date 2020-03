Domácí analýzy prodává od konce února, zájemci dají za jedno balení více než 2,5 tisíce korun. Zákazník najde v jedné krabičce celkem deset testů.

Testy svépomocí

Není sama. Analýzy na přítomnost protilátek proti koronaviru začalo v posledních dnech nabízet dokonce několik soukromých laboratoří. Všude slibují rychlost a přesnost.

V jedné z nich se proto nechala otestovat i žena, která se po návratu z dovolené v Itálii necítila dobře. Vzorky, které do laboratoře odnesla, si podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly odebrala sama.

Její lékař ji totiž údajně stroze odbyl, že si má analýzu zajistit „po své ose“. Na sociálních sítích to alespoň tvrdí známý nemocné ženy.

„Takové soukromé laboratoře, které v Česku testují pacienty na koronavirus, skutečně existují. Kolik jich je, ale bohužel netušíme. Stejně tak nemáme ani nástroje k tomu, abychom jejich činnost jakkoliv regulovali,“ řekl Deníku náměstek Prymula.

Zakázat soukromé laboratoři, aby si nakoupila nějaké testy, podle něj totiž nikdo nemůže. Stejně tak ministerstvo nepřinutí obyvatelstvo, aby se do takovýchto zařízení chodilo testovat. „Přesto se nám to nelíbí. Přece jen potřebujeme mít o nemocných přehled. Je to důležité kvůli epidemiologické situaci,“ doplnil náměstek Prymula.

Nabádá proto všechny obyvatele, aby v případě jakýchkoliv podezření na nákazu zavolali oblastním hygienikům. „Ti podle poskytnutých informací zhodnotí, jestli je třeba pacienta testovat a zajistí odběrovou sestru. Ta by měla přijet k lidem přímo až domů,“ uvedl Roman Prymula. Pokud sestra zhodnotí, že je pacient „zralý“ na hospitalizaci, nechá ho rovnou odvézt do nemocnice.

Vzorky pacienta pak sestra odveze do předem určené laboratoře. Podle vedení rezortu zdravotnictví je testováním koronaviru pověřeno pět konkrétních laboratoří – kromě Státního zdravotního ústavu v Praze a Ostravě jde o nemocnice Motol, Hradec Králové a České Budějovice.

„Výhledově začne testovat i nemocnice v Ústí nad Labem,“ doplnil Roman Prymula. Nakažených totiž bude podle něj přibývat.

Škola v karanténě

Lidé, kteří čekají na výsledky testů, by měli zůstat podle odborníků v izolaci. Například včera se do karantény dostala Základní škola Antonína Čermáka v Praze 6.

Nakažená žena, která se nechala testovat v soukromé laboratoři a jejíž pozitivní výsledek posléze potvrdil i Státní zdravotní ústav, je totiž současně matkou dvou žáků této školy. V izolaci budou děti nejméně čtrnáct dnů.