Sezona klíšťat je ohraničená počasím, letošní teploty však parazitům mimořádně přály. Září i říjen byly teplotně nadprůměrné, venku panovala i přiměřená vlhkost. Stejné podmínky na podzim vládly i minulý rok. Právě proto zaznamenali loni hygienici 31 % případů klíšťové encefalitidy až mezi zářím a koncem prosince. V některých krajích (Praha a Liberecký kraj) to byla dokonce polovina.

„První pacienti s klíšťovou encefalitidou se každoročně objevují již v dubnu a rychle přibývají v dalších měsících, obvykle až do listopadu či prosince,“ vyvrací lékařka Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí z Nemocnice Na Bulovce mýtus, že s koncem léta končí i sezona klíšťat.

Přednosta infekční kliniky: Pokud se lék na covid podá včas, je účinný

Podzimní měsíce jsou stále ještě ideální na výlety do přírody. Bohužel počasí je stále příznivé i pro klíšťata, která se skrývají v travnatých a listnatých porostech do výšky jednoho metru. Dokud neklesnou denní či noční teploty trvale pod 5 stupňů, mohou vás tito malí tvorové nakazit klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou.

Vzhledem k tomu, že klíšťata nejsou jen v lesích, na loukách a kolem vody, počítejte s tím, že v bezpečí nejste ani v městském parku nebo na vlastní zahradě. Stačí práce na pozemku, venčení pejska nebo rekreační procházka, z níž si můžete klíště přinést.

Jaká onemocnění klíště způsobuje?

Lymskou boreliózu – léčba antibiotiky, obvykle nezpůsobuje trvalé následky

Klíšťovou encefalitidu – léčba neexistuje, pouze mírnění příznaků, 4–6 týdnů pracovní neschopnost, často doživotní následky, prevencí je očkování

Encefalitidu přenese klíště do 2 hodin

Lymskou boreliózu na vás klíště přenese do 24 až 48 hodin, což je doba, kdy se zpravidla stačíte prohlédnout. Oproti tomu klíšťovou encefalitidou vás může nakazit již do dvou hodin po zakousnutí. Inkubační doba trvá okolo sedmi až čtrnácti dnů a první příznaky onemocnění se velmi podobají chřipce.

Bolest hlavy, svalů, kloubů, celková únava těla a zvýšené teploty, které po pár dnech odezní. Po pár dnech až týdnech zdánlivého klidu se nemoc vrátí a udeří v plné síle nesnesitelnými bolestmi hlavy, závratěmi, horečkou, zvracením a světloplachostí. Napadený nervový systém se projevuje tuhnutím svalů na šíji, poruchami spánku, dezorientací či svalovým třesem. Tento stav obvykle trvá dva až tři týdny.

Návrat do "normálu". Pracovních úrazů po loňském útlumu znovu přibylo

Pacienty čeká pravděpodobně několik týdnů až měsíců pracovní neschopnosti, mnohdy i hospitalizace. Lékaři jsou totiž zatím schopni jen tlumit příznaky, aby pro pacienty byla situace snesitelnější. U některých lidí se může projevit pouze první fáze nemoci, která připomíná chřipku, a poté dojde k úplnému uzdravení. Naopak přibližně u třetiny nakažených pacientů se od začátku projevuje rovnou druhá fáze nemoci.

V některých případech bohužel dochází i k trvalým následkům, mezi které patří obrna horních končetin, chronické bolesti hlavy, deprese nebo problémy s koncentrací a spánkem. K úmrtí dochází pouze ve výjimečných případech.

Názor odborníka: MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

(Klinika infekčních nemocí z Nemocnice Na Bulovce)

„U řady pacientů vídáme dlouhodobé i trvalé následky – časté bolesti hlavy, poruchy paměti a soustředění, zhoršení nebo ztrátu sluchu, ale i těžká, mnohdy trvalá ochrnutí končetin. Každoročně několik pacientů s klíšťovou encefalitidou umírá.



Je běžné, že rodinní příslušníci pacienta, kteří byli přímými svědky jeho onemocnění, se poté nechávají očkovat, pro pacienta samotného je ale už pozdě,“ varuje lékařka Smíšková. Několik měsíců po ukončení léčby pociťuje 10 % nemocných poruchy koncentrace, paměti, nespavost/spavost a úzkost. Někteří cítí následky i roky.

Informace o vakcíně

Základní očkování se skládá ze tří dávek. Termín první dávky je na vás a praktickém lékaři. Pro druhou dávku můžete jít nejdříve za tři týdny a nejdéle za tři měsíce. Plně chránění proti nakažení klíšťovou encefalitidou jste už čtrnáct dní po druhé dávce.

Čím dříve se tedy objednáte k lékaři a necháte se naočkovat, tím menší riziko vám hrozí. Poslední třetí dávku absolvujete minimálně pět měsíců a maximálně dvanáct měsíců po druhé dávce.

Hrozivě narůstá závislost na internetu a videohrách. Může skončit i sebevraždou

První přeočkování by mělo proběhnout do tří let po aplikaci třetí dávky, očkuje se jedna dávka vakcíny. Následně se přeočkovává každých pět let u osob do 60 let, nad 60 let je to každé tři roky.

Doporučení naočkovat se v zimě pramení z toho, že venkovní teploty jsou pod hranicí pěti stupňů a klíšťata v tu chvíli nevylézají. Je tedy dost času projít celým třífázovým procesem. Nicméně loni se pětina až čtvrtina lidí nakazila klíšťovou encefalitidou mezi říjnem a koncem prosince, vždy tedy záleží na venkovní teplotě.

Cena za vakcínu

Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ovšem většina zdravotních pojišťoven na ně přispívá ze svých preventivních programů. Orientační cena jedné dávky vakcíny je 900 Kč.

Příklady příspěvků na očkování proti klíšťové encefalitidě v roce 2021:

VZP ČR – až 500 Kč

ZP MV ČR – až 1000 Kč

ČPZP – až 1500 Kč

VoZP – až 1000 Kč

ZP Škoda – do 1500 Kč

OZP – až 1300 Kč

Možné vedlejší účinky

Často se mezi nežádoucími účinky objevuje bolest a citlivost v místě vpichu, které se dostaví do sedmi dnů po očkování a samy odezní.

PŘEHLEDNĚ: Očkování proti covidu u dětí. Vše, co byste měli vědět

Rovněž bývá častá nevolnost, únava, nucení na zvracení, bolest svalů a kloubů, případně bolest hlavy.

Občas může nastat zvýšená teplota, horečka, případně zvracení.

Očkování proti klíšťové encefalitidě je potřeba odložit v případě akutní nemoci, ať už s horečkou, nebo bez horečky.

Klíšťovka v číslech

- Česko je země s nejvyšším počtem onemocnění klíšťovou encefalitidou v EU.

- V roce 2020 onemocnělo 854 pacientů, což je nejvíce za posledních 9 let.

- Od roku 2015 se toto číslo zvýšilo o 140 %.

- Nejpostiženější věkovou skupinou byli lidé ve věku 60–64 let.

- Oproti roku 2019 se zdvojnásobil počet onemocnění také u nejmenších a předškolních dětí.

- Téměř třetina postižených se nakazila v jižních Čechách a na Vysočině.



Jaké jsou ideální podmínky pro klíště?

- teplota nad 5 °C

- nadmořská výška do 900 m n. m.

- travnatý porost do 1 metru

- listí

- blízkost hlodavců, hrabošů a ptáků



Kde na klíště nejčastěji narazíte?

- při práci na zahradě

- při venčení domácích mazlíčků

- během procházky v parku

- u vodních ploch a toků

- na výletě v přírodě