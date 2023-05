Důstojný život? Pomoc státu postiženým nestačí, usilují o pátý stupeň příspěvku

Pátý stupeň příspěvku na péči, kde by částka byla upravena podle konkrétní potřeby, by pomohl osmi až deseti tisícům lidí s postižením. Vyplývá to z aktuální studie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zleva: Klára Šimáčková Laurenčíková, Erik Čipera, Veronika Valentová, Kateřina Cuřínová | Foto: Deník/Andrea Cerqueirová