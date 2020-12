„Rezervační systém už je otevřený, kalendář se postupně plní i na středu a čtvrtek. Zájem je také o další dny, přidali jsme proto termíny, a také ty jsou již téměř obsazeny. Na aktuální situaci budeme reagovat podle potřeb a kapacitních možností,“ popsal mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Podobnou zkušenost zažívají zdravotníci v Moravskoslezském kraji. Kapacity některých odběrových míst tady byly zaplněny až do 28. prosince. Otestováni ale budou pouze ti, kteří se předem zaregistrují v sytému RESERVATIC, a to buď přímo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo proklikem do tohoto systému přes web FN Ostrava. Odběrová místa jsou schopna denně otestovat až 500 zájemců.

„Musím říct, že zájem o testování je velký. Do této chvíle už se registrovalo přes tisíc osob, z toho na zítřek sto. Jen připomínám, že zájemci o antigenní test si s sebou musí vzít průkaz pojištěnce,“ uvedla náměstkyně ředitele pro léčebnou péči Zuzana Čermáková.

Jak vypadá první den testování?



Na antigenní testy na koronavirus se na dnešek zatím objednalo 17 552 lidí. Na 174 odběrových místech po celém Česku je ale ještě volná kapacita téměř 10 400 míst.



Některá odběrová místa hlásí velký zájem lidí. Například v Praze se místy tvořily fronty, i když byli zájemci objednaní na konkrétní čas. Krajská nemocnice Liberec kvůli velkému zájmu rozšířila provozní dobu svého odběrového stanoviště.

Jenomže ne všechna zdravotnická zařízení se do testování zdarma zapojila. Na to už upozornila třeba Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem. „Naše nemocnice z kapacitních důvodů nebude testovat veřejnost antigenními testy na covid-19. Zdravotnický personál je přesunut především na lůžková oddělení k péči o nemocné,“ vysvětlilo vedení nemocnice a odkázalo případné zájemce na jejich praktické lékaře.

Ne všude ale uspějí. „My jako praktičtí lékaři dosud přesně nevíme, jak to má probíhat. Nedostali jsme žádné podklady, jak to máme vykazovat. My tedy, alespoň naše skupina Mladých praktiků, to dělat nebudeme,“ vysvětlila lékařka Marie Lukešová z Třebenic na Litoměřicku.

V Krajské nemocnici Liberec bylo v poledne ještě pár volných termínů. Kdo se ale chtěl testovat v Nemocnici Jablonec, měl smůlu. „Až do Nového roku máme vše obsazeno,“ potvrdila mluvčí nemocnice Jana Válková. Lidé se nechávají testovat kvůli nadcházejícím svátkům a možnosti trávit čas s rodinou.

Velký zájem potvrdil i mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. „Čtyři hodiny po spuštění systému se objednalo skoro tisíc lidí. Kvůli velkému zájmu jsme protáhli testovací hodiny,“ popsal.

V Brně testují příchozí od sedmé hodiny ráno. V prvních hodinách se tam vznikaly menší zmatky, ale během dopoledne se nedorazy v systému podařilo podle mluvčí nemocnice Veroniky Plaché vyřešit. „Každé začátky jsou těžké, ale už si myslím, že jsme to vychytali. V e-žádankách se nezobrazovaly všechny údaje. Lidé neměli všechno dobře vyplněné. Ale není to jejich chyba," přibližuje mluvčí.

I v Nemocnici Pelhřimov jsou termíny na tento týden pryč. „Během jednoho dne pomocí antigenních testů otestujeme zhruba 120 zájemců. Víme, že je pro veřejnost důležité, takže je to pro nás jedna z priorit,“ přibližuje mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Zájem o antigenní testy je tady skutečně obrovský. „Všechny termíny v tomto týdnu jsou bezkonkurenčně pryč. Ráno ještě byly některé volné, ale během dopoledne si je lidé rozebrali,“ prozrazuje Knapová s tím, že zájem prý čekali.

Přihláška do on-line systému

Kdo se chce nechat otestovat v nemocnicích na Pardubicku, musí se nejdříve přihlásit do on-line systému. Mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová přitom připustila, že aplikace je uživatelsky nepohodlná. „Složité přihlašování je dočasné a je způsobeno přechodem na rezervační systém, který je napojený na systém ministerstva,“ dodala Semrádová.

Právě na stránkách ministerstva zdravotnictví se chtěla zaregistrovat Zuzana Stašková ze Zlína. „První termín ve zlínské nemocnici byl ale až na 30. a 31. prosince. Chtěla jsem jít navštívit přes Vánoce babičku a chtěla jsem mít jistotu, že jsem v pořádku,“ posteskla si mladá žena.

A nebyla sama. „Všechny termíny do konce roku už jsou prakticky zaplněné a rychle se plní i ty nové, které se snažíme průběžně přidávat,“ přiblížil mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Lidé se mohou nechat zdarma otestovat ode dneška až do 15. ledna. Testy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Kapacita na zhruba 170 odběrových místech by měla být až 60 tisíc testů denně.