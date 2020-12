Jak si užít Vánoce bez následků na zdraví? Nemusíte se vzdát všech dobrot, na které se celý rok těšíte, ale zároveň je do sebe necpěte po kilech. Zkuste se řídit pár tipy a čekají vás šťastné, veselé a hlavně zdravé vánoční svátky.

Vánoční hostiny lákají, přesto by se lidé přecpávat neměli. | Foto: Shutterstock

Někdy se stane, že vás chutě převálcují a vy sníte všechno, co v tu chvíli v ledničce najdete. Pokud se to stane jednou do roka a vaše tělo takový přísun jídla většinou bez problémů zvládne. Vánoční svátky nicméně trvají delší dobu a zdravotní rizika se zvyšují.