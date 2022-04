Sníží cholesterol i krevní tlak

„Ovesné vločky jsou nutričně bohatou potravinou. Obsahují pomalu vstřebatelné komplexní sacharidy, vyšší množství bílkovin, kvalitní tuky včetně nenasycených omega 3 mastných kyselin a také řadu cenných mikroživin v podobě vitaminů (A, D, E, B1, B6…) a minerálních látek (hořčík, zinek),“ vypočítává přednosti dnes tolik oblíbené potraviny nutriční terapeutka Michaela Gorčíková (www.zdravazmena.cz). Samozřejmě neopomíjí ani vysoký obsah vlákniny (10 g/100 g), která navozuje pocit sytosti a je důležitá pro správné zažívání a prevenci rakoviny střev.

„Vločky jsou také ceněny pro vysoký obsah beta-glukanů (druh rozpustné vlákniny), které snižují hladinu cholesterolu a cukru v krvi a podílejí se na správném fungování imunitního systému,“ popisuje další vliv ovesných vloček na naše zdraví odbornice, podle níž by proto neměly chybět v jídelníčku nikoho z nás.

Právě vysoký obsah vlákniny je spojen s řadou účinků na tzv. civilizační nemoci. Autoři článku v American Journal of Lifestyle Medicine z roku 2008 shrnuli výsledky studií za více než 10 let a došli k závěru, že konzumace ovesných vloček a jim podobných potravin může snížit riziko ischemické choroby srdeční. Pozitivně působí na krevní tlak i nervovou soustavu, pomáhají snížit problémy se zácpou, jsou také významným zdrojem železa…

Celiaci, pozor!

Jíst je můžeme prakticky všichni, pozor by si měli dát jen celiaci. „Konzumace ovesných vloček může být riziková pouze pro určité procento jedinců trpících nesnášenlivostí lepku a osoby s jinými střevními chorobami, kde může být nadbytek vlákniny nežádoucí,“ varuje Michaela Gorčíková. Vysvětluje, že vločky sice lepek přirozeně neobsahují, ale při jejich výrobě může docházet ke kontaminaci jinými obilovinami. „U velmi citlivých jedinců, kteří reagují i na stopy lepku, proto mohou vyvolat negativní reakci,“ dodává s tím, že celiaci by si proto měli raději vybírat přímo pro ně určené ovesné vločky bez lepku, kde je zaručena jejich zdravotní nezávadnost. Nicméně doporučuje při onemocnění pro jistotu konzultaci s lékařem.

My ostatní se nemusíme nijak omezovat, naopak – ideální je ovesné vločky do jídelníčku zařazovat každý den. Podle nutriční terapeutky je vhodné množství individuální, začít můžeme třeba s 30–60 g na porci.

„Doporučuji ale ovesné vločky střídat i s jinými druhy (pohankové, jáhlové, ječné, žitné apod.), aby byl jídelníček co nejpestřejší,“ říká odbornice a ještě radí k vločkám vždy přidat zdroj bílkoviny (např. mléko, jogurt, tvaroh, vejce), porci ovoce a malé množství ořechů nebo semínek, aby bylo jídlo nutričně vyvážené.

Ovesné vločky jsou zdravé nejen díky vysokému obsahu vlákniny. Dodají nám i sacharidy, bílkoviny, tuky, vitaminy a minerální látky.

Obsahují:

15 až 20 % bílkovin

10 až 15 % vlákniny

7 % tuku

60 až 70 % polysacharidů

Nejčastější způsob zařazení vloček do stravy jsou bezesporu snídaňové kaše. Další ranní či svačinové využití je přisypání hrsti vloček do smoothie. Nebo můžeme vyzkoušet tip Lenky Formánkové, autorky foodblogu 1000 chutí (www.1000chuti.cz), na ovesný nápoj. Doporučuje ho pro případy, kdy nemáme ráno chuť na plnohodnotnou snídani. „Příjemně vás dosytí do první svačinky a v zimních měsících dokonale zahřeje. Dvě lžičky najemno namletých ovesných vloček v šálku rozmíchejte s troškou studené vody. Poté zalijte horkou vodou, dochuťte medem, špetkou skořice, kardamonu či pepře,“ dává návod jak na to s tím, že přihodit můžeme i hřebíček nebo citronovou kůru.

Nemusí být jen ve snídaňové misce

Lenka Formánková nedá na ovesné vločky dopustit. „Vybízejí k pestrému a nevyčerpatelnému využití v kuchyni. Možnosti jsou opravdu neomezené: lze je použít do slaných i sladkých pokrmů, pomazánek, karbanátků, dokonce je můžeme přidat i do kváskového chleba,“ vyjmenovává mladá maminka, jež svůj blog koncipuje jako sborník zdravých, chutných a jednoduchých receptů ze základních surovin.

Vločky si zamilovala zejména pro jejich jemně nasládlou chuť a hutnou konsistenci. „Často využívám jejich schopnost absorbovat vodu. Díky tomu se stávají pojivou ingrediencí a mohou lehce suplovat vajíčka. Zeleninové karbanátky jsou dobrým příkladem pokrmu, kde nám ovesné vločky těsto propojí a dodají mu potřebnou hustotu,“ předkládá inspiraci, jak se dá „snídaňová potravina“ využít jinak (a třeba zamaskovat její přítomnost před šťouravými jedlíky). Sama si je oblíbila jako zavářku do zeleninových polévek, ale také z nich v troubě připravuje domácí granolu nebo müsli tyčinky.

Nejraději však má ovesnou polévku, pozapomenutý recept našich předků. „Naučila jsem se ji od své maminky, která se ji naučila zase od svojí. V tomto ohledu mají tradiční recepty výhodu. Přes generace je recept vylepšován, chutě i složení jsou vyladěné do dokonalosti. A jestli někde platí přísloví „V jednoduchosti je krása“, u receptu na ovesnou polévku bychom mohli říct, že v jednoduchosti se skrývá ta nejlepší chuť,“ vybízí s úsměvem k vyzkoušení. Druhou hitovkou v rodině Formánkových jsou ovesné medové sušenky. „Jsou rychlé, a tak nás žádná návštěva nezaskočí. Do půl hodiny jsou na stole výtečné křehké sušenky ke kávě i čaji,“ odhaluje další tip.

Ani Michaela Gorčíková, která si vločky dopřává takřka každý den, se neomezuje jen na kaše. „Nejčastěji je konzumuji v podobě sladkých jídel k snídani – kromě kaše v podobě lívanců nebo zapečeného mug cake,“ svěřuje se. Jemné rozmixované vločky používá také na pečení koláčů, muffinů, ovesných sušenek či tyčinek a domácí granoly.

Možností je vážně hodně, neměli bychom vločky odvrhnout kvůli tomu, že nám jednou něco z nich nechutnalo. Svatava Vašková, autorka food blogu Coolinářka (www.coolinarka.cz) a kuchařek Coolinářka – testováno na rodině, Tak chutná hygge a Vánoční kuchařka pro kluky a holky přiznává, že dlouho měla k této potravině trochu averzi. „Z dětství mi evokovala nevzhledné a ne moc chutné ovesné kaše. Ale časem jsem si je začala připravovat sama a přišla jim na chuť,“ směje se. Nyní už mají vločky pevné místo v její kuchyni. „Mám je ráda jak ve formě kaší s čerstvým ovocem, tak granol či müsli tyčinek. Dají se však použít i do pečení nebo místo mouky do bramborákového těsta.“

Kupované směsi radši ne

Velká výhoda také je, že ovesné vločky koupíme kdekoli a stojí pár korun. Můžeme si pořídit vločky celé, jemné nebo instantní. Druhu pak musíme přizpůsobit přípravu.

I ovesné vločky lze ale proměnit v gastronomické nebe

„Vločky jemné a instantní jsou na přípravu nejjednodušší. Stačí je pouze zalít horkou vodou nebo mlékem, případně namočit přes noc. Stejně tak je můžeme přisypat samotné např. do jogurtu, kde samy přirozeně nabobtnají,“ říká Michaela Gorčíková. Mnozí ale nedají dopustit na vločky celé, v jejich případě je ovšem třeba počítat s tím, že vyžadují delší dobu přípravy a je nezbytné je povařit nebo jinak tepelně zpracovat.

Jak nutriční terapeutka varuje, pozor bychom si měli dávat na prodávané instantní ochucené ovesné kaše nebo müsli. „Ty jsou často bohatým zdrojem přidaného cukru nebo i tuku. Doporučuji kupovat si vždy samotné přírodní vločky, z nichž si připravíte vlastní směs nebo pokrm, který si dle chuti dosladíte,“ líčí s tím, že jinak je třeba etikety potravin pečlivě sledovat.

Je to jako se vším – lepší je koupit si základní potravinu a tu upravit tak, jak máme rádi, abychom všechny ingredience měli pod kontrolou. Mít ve spíži sáček neupravených vloček má ještě jednu výhodu: neuplatníme je totiž jen v kuchyni. „Uvařit“ z nich můžeme i pleťovou masku, suchý šampon či modelínu pro děti…