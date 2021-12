Strůjci upozorňují, že se agresivní psi pohybují na volno a bez náhubků. Na kontě mají podle všeho několik napadení. „Při vycházkách ohrožují nás a naše pejsky. Dokonce je napadají tak, že jedna žena bránící svého pejska musela být zdravotně ošetřena a další dva psi byli usmrceni,“ stojí v petici, kterou podepsalo více než 140 lidí.

Poslední případ, při kterém uhynul teriér, vyšetřovali policisté. Ti našli majitele, jemuž zvířata odebrali a umístili do útulku. Incident řešili jako přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. „Nepřicházelo v úvahu nic jiného než oznámení správnímu orgánu,“ doplnil policejní mluvčí David Chaloupka.

Útočí ve smečce

Při následném projednávání sice padla pokuta, ale vlastník si mohl své psy vzít zpátky. To se také stalo. „Podle našich informací z lokality psi útočí jako smečka. Jeden je ovladatelný, ale přidal se k druhému, který je aktivnější,“ oznámil ředitel městské policie Jindřich Vašíček.

Strážníci místo kontrolují dvakrát až třikrát denně. Konkrétní oznámení o volném pohybu agresivních psů v poslední době nepřijali.

Podle informací Deníku Rovnost se majitel proti pokutě odvolal. Případ proto putoval ke krajským úředníkům. „Odbor životního prostředí v této věci vede správní řízení, které dosud nebylo pravomocně ukončeno. Není tedy oprávněn o něm poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla v úterý odpoledne mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Nejsou důkazy

Venčení psů majitelem má zatím pokračovat. „Pár lidí ho vidělo, ale bohužel nejsou pořízeny žádné důkazy,“ sdělila spoluorganizátorka petice Vlasta Klečková.

Podepsaní pod peticí vyzývají radní, aby spolu s úředníky přijali taková opatření, aby se za hřbitovem zamezilo ohrožování chodců, běžců, cyklistů, dětí i dalších psů. „Snad se majitel ponaučil a opravdu zajistí, aby se už podobné incidenty nestávaly. O nic jiného nám nejde,“ uvedla Klečková. Současně však upozornila, že nelze jen čekat, až se zase něco stane. Jedním z řešení je opakované volání policistů.

Jak zaznělo na zastupitelstvu, v místě se objevil i případ, kdy se proti případnému napadení agresivními psy vyzbrojil muž mačetou. „Nelíbí se nám to, a určitě se tím budeme zabývat. Je to jedna z rozvojových lokalit našeho města podél řeky Moravy. Navíc s budoucím napojením na Baťův kanál, kde se vzniknou cyklostezky, takže chceme, aby to bylo bezpečné místo pro všechny. Takové dění nám není lhostejné,“ reagoval starosta Libor Střecha.