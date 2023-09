Proti rozhodnutí se muž odvolal, Krajský soud v Brně ale rozsudek ve čtvrtek potvrdil.

Rozepře podle Kůřila vznikla kvůli tomu, že oběť sledovala ženu, a to obžalovanému vadilo. „Útok byl pak veden z jeho strany, zbraň se mi snažil násilím vzít. To, co se stalo, mě mrzí,“ uvedl obžalovaný Kůřil.