Když policisté muže vyzvali, aby z auta vystoupil, najednou se otevřely dveře spolujezdce. „Neřidič se naivně snažil policistům ještě namluvit, že vozidlo, ve kterém seděl sám, on rozhodně neřídil,“ vyprávěla mluvčí.

Hlídka se mladíka snažila zastavit. On však nereagoval a ujížděl dál. „Daleko ale nedojel. Se svým sporťákem vjel bláhově na polní cestu, kde proti policejnímu SUV neměl šanci. Nakonec si ještě prorazil přední pneumatiku,“ pokračovala Hrůzová.

/FOTO, VIDEO/ Obezřetní byli v úterý po poledni policisté z Veselí nad Moravou, když si na náměstí všimli známého výtečníka. Na mladíka bez řidičáku, o kterém vědí, že nerad chodí pěšky, si dali pozor. „Operativní akcí a spoluprací s městskou policií se jim podařilo vytipovat, kde by mohl mít muž zaparkovaný svůj luxusní vůz. Po chvíli také mladík do černého auta nasedá a odjíždí,“ popsala mluvčí jihomoravských policistů Petra Hrůzová.

