To, že obžalovanou její partner bil, potvrdila u čtvrtečního jednání i její dcera. „Dříve jsem s nimi žila a můžu říct, že z jeho strany to nebylo dobré už od začátku. Denně pil a doma kvůli tomu byly časté hádky. Někdy útočil i na mě, třeba mi volal ať se vrátím hned domů a po návratu mi sprostě nadával, dal mi nejednou i facku," vylíčila mladá žena.

Jak vyšlo najevo už u prvního líčení, které se konalo začátkem září, dcera obžalované před lety bodla poškozenému nůž do zad. Bránila tak svou matku, na kterou údajně v tu chvíli její partner surově útočil. „Potom, co se to stalo, jsem byla v šoku. Nebyla jsem schopná říct do telefonu operátorce záchranky ani vlastní jméno," řekla dcera obžalované.

O nefunkčním vztahu plném násilí, ve kterém vyrůstaly i dva malí synové obžalované a poškozeného, věděla celá rodina. O pravidelnosti hádek a fyzického napadání už dříve mluvila také matka ženy. Se vzpomínkou na vyhrocený incident z dřívější oslavy dnes před soud předstoupila její sestra. Ta senátu popisovala, jak partner obžalované žárlil, že se sestry baví spolu a tak si chtěl pozornost získat vyvoláním hádky.

Ta se ale zvrhla v ostrý konflikt obou partnerů, který doprovázelo vzájemné postrkování a bití. „Křičela jsem na ně, ať přestanou, že jsou tady děti. Skončilo to tak, že vzal poškozený mou sestru pod paži a rozbil s ní skleněný nábytek," uvedla sestra obžalované. Zdůraznila také, že přestože ví, co její sestra dlouhé roky prožívala, se skutkem nesouhlasí a nikdy se neměl stát.

O případu Deník informoval již před dvěma týdny, kdy jej začal projednávat soud. Žena podle obžaloby v únoru letošního roku několikrát bodla svého druha do hlavy, krku a hrudníku. Ten na následky zranění zemřel. K činu došlo v bytě partnerů poté, co společně celou noc slavili přijetí poškozeného do nové práce. Oslava se podle všeho zvrhla v další hádku a napadání ze strany poškozeného a tentokrát skončila tragicky.

Pomoc tehdy zavolali nezletilí chlapci, kteří byli při potyčce svých rodičů s nimi v bytě. Z matčina telefonu zkontaktovali svou babičku, která bydlí nedaleko místa činu. Jak vyšlo najevo u čtvrtečního líčení, minimálně jeden ze dvou nezletilých synů situaci přímo viděl. S touto informací se pár dní po smrti svého otce svěřil svému bratranci. „Pověděl synovi, že to nesmí nikde říkat, protože je to špatné, ale že viděl, jak mamka píchla taťku," sdělila soudu sestra obžalované.

Děti obžalované a jejího zesnulého partnera jsou momentálně v pěstounské péči. Rozsudek ve čtvrtek nepadl, líčení bude pokračovat na začátku listopadu. Za vraždu obžalované hrozí až osmnáct let vězení.