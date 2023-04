Drama na Hodonínsku: soud poslal převaděče migrantů na rok do vězení

Za převoz pěti syrských migrantů přes Českou republiku do Německa měl Andrej Balažovič dostat dvě stě eur. Těsně před hranicemi je vysadil a poté, co je sami přešli, zase nabral do auta. Vzápětí se však celá skupinka dostala do hledáčku policistů a začala před nimi ujíždět, dokud s autem nenarazili do obrubníku.

Soud poslal převaděče migrantů i jeho komplice na rok do vězení. Snímek je ilustrační. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Balažovič se i se svým syrským komplicem dal na útěk. Policisté migranty zajistili a v autě kromě nich našli také sáček s dvěma gramy pervitinu, které si před hraniční přechod Skalica Balažovič převezl. Takový scénář se odehrál na Hodonínsku začátkem listopadu loňského roku. Okresní soud v Hodoníně letos na konci února odsoudil Balažoviče na rok do vězení. Zároveň mu udělil trest šestiletého vyhoštění z Česka, propadnutí věci a peněžitý trest ve výši dvacet tisíc korun. VIDEO: Úspěšný zátah u Sudoměřic. Převaděč migrantů měl slíbených 400 euro Podobný verdikt si vyslechl také jeho syrský komplic Bandar Al Hayal, kterého hodonínský soud odsoudil za spolupachatelství při organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a navíc za porušování domovní svobody. Syřan totiž na útěku před policí přelezl dvoumetrový plot cizího rodinného domu a ukryl se v přístřešku na jejich zahradě. Policie ho tam později zadržela. Proti rozsudku se odvolal státní zástupce, který pro Balažoviče požadoval vyšší trest. Případ se tak znovu projednával ve středu u Krajského soudu v Brně. Balažovič se proti původnímu rozsudku neodvolal, s odvoláním státního zástupce ale nesouhlasí. „Obžalovaný považuje trest za adekvátní a přiměřený okolnostem," řekl u soudu jeho obhájce Jiří Dobišiar. Zbraň proti řidiči. Migranty u vinohradu na Hodonínsku vyzvedlo auto z Německa Odvolací soud po krátkém projednání odvolání státního zástupce zamítl s tím, že neshledal důvody pro navýšení trestu. „Role organizátora byla silnější než Balažoviče. Ten měl migranty pouze převézt z Bratislavy do Drážďan. Pervitin měl obžalovaný zřejmě pro svou potřebu a nepřevážel je cíleně proto, aby je zde prodával či distribuoval," zaznělo v odůvodnění rozsudku. Balažovičovi, který je od loňského listopadu ve vazbě, tedy zůstal stejný trest a zbývající měsíce z něj si nyní stejně jako Al Hayal odsedí ve vězení. Proti rozsudku můžou strany podat dovolání.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu