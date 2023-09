Dvěma auty pronásledovali, zastavili a s pistolí v ruce vydírali dceru podnikatele z Hodonínska. Na ženu si Soběslav Kolář a Ludvík Eliáš Chalupecký počkali, když jela do práce. Chtěli ji unést a donutit tak jejího otce zaplatit pětadvacetimilionou částku, kterou jim měla jeho firma dlužit. Krajský soud v Brně v úterý oběma mužům udělil za vydírání a poškození cizí věci nepodmíněné tresty v délce čtyř a šesti let vězení.

Krajský soud v Brně udělil trest dvěma mužům, kteří se na Hodonínsku pokusili unést dceru podnikatele. lustrační snímek. | Foto: Deník/Klára Hrbáčková

Poškozenou firmu měli oba obžalovaní soustavně obtěžovat téměř rok. Nejzávažnějšího skutku se ale dopustili 15. července 2022. Ve dvou autech tehdy pronásledovali auto účetní a zároveň dcery jednatele dotčené společnosti. Poblíž Lipova na Hodonínsku ji přinutili zastavit. Pak přišli k okénku řidičky a nařídili jí vystoupit. Poškozená ale okno rychle zavřela a v autě se zamkla.

Oba muži se ji tedy pokusili z auta dostat násilím. „Zatímco na ni obžalovaný Kolář křičel, podal mu Chalupecký revolver. Kolář poté začal rukojetí tlouct do okénka, ve kterém udělal otvor. Následně do něj stříkl pepřový sprej, který ženě způsobil dráždivou reakci kůže a očí,“ shrnul průběh přepadení soudce Michal Zámečník.

Kolář poté do otvoru ve skle vložit hlaveň pistole a se slovy: ‚Vystup, zabiju tě‘ ženu chtěl dostat z auta.

Záchrana v cizím autě

V tom ale ze směru od Lipova přijelo cizí auto. „Kvůli otevřeným dveřím Kolářova Fordu nemohlo projet. Kolář schoval pistoli za zády a šel dveře svého vozu zavřít. Vyděšená žena využila situace a utekla do čekajícího auta, které ji pak odvezlo do bezpečí,“ pokračoval soudce Zámečník.

Chalupecký i Kolář se už dříve ke svým činům i jejich průběhu doznali. Soud se tak dokazováním dále nezabýval. Protože se ale u oběti mezi tím měla rozvinout posttraumatická stresová porucha, musel soud jednání odročit. Kdyby se totiž ženino onemocní prokázalo, hrozily oběma agresorům mnohem přísnější tresty.

Soud si proto ke zdravotnímu stavu ženy nechal vypracovat znalecký posudek. V něm soudní znalec Petr Roček uvedl, že poškozená po incidentu posttraumatickou stresovou poruchou skutečně trpí. Jednoznačně se podle něj rozvinula vlivem jednání Koláře s Chalupeckým. „Jedná se o její první duševní onemocnění, musí kvůli němu pravidelně docházet k psychologovi. Její prognóza je nejistá, posttraumatická porucha u ní zřejmě bude trvat i nadále, možná doživotně,“ napsal dále znalec z oboru zdravotnictví a psychiatrie Roček.

Soudce Zámečník následně znovu vyslechnul oba obžalované. Kolář, který měl být vůdčí postavou obou agresorů, s průběhem svých činů souhlasil, trval ale na tom, že jeho úmysl byl jiný. „Nechtěl jsem ji ani unášet, ani vydírat. Potřebovali jsme od jejich firmy akorát potvrzení o stornu kvůli daním. Byl to poslední den, do kdy jsme to museli poslat. Vyrazil jsem proto za poškozenou – jako účetní, ne dcerou jednatele. Ona mi ale začala ujíždět a mně ujely nervy,“ prosil soud o shovívavost a podmíněný trest obžalovaný Kolář. Argumentoval při tom i tím, že se musí starat o svou rodinu.

Po něm začal v mnohem pokornějším tónu hovořit obžalovaný Chalupecký. „Opravdu svých činů lituji, nechtěl jsem, byla to moje blbost. Docházím k probační službě a poctivě pracuji. Je mi to líto,“ omlouval se Chalupecký.

Jeho obhájce, Stanislav Králík, k tomu dodal, že se jeho klient postavil ke svým činům čelem, spolupracoval, doznal se a při činu jednal pod tlakem svého nadřízeného Koláře. Požadoval proto pro něj také pouze podmíněný trest.

S rozložením rolí souhlasil i státní zástupce Ivan Hrazdira. „Situace ohledně viny je jednoznačná. Vůdčí osobou byl Kolář, Chalupecký jeho podřízeným. Oba obžalobu označili za nespornou, ale především Chalupecký spolupracoval a průběžně se doznával. Kolář své jednání sice bagatelizoval a zlehčoval, v konečném důsledku se nakonec ale doznal i on,“ vysvětlil Hrazdira, který navrhl oba uznat vinnými a udělit jim tresty v nižší mezích trestní sazby.

Staršímu Kolářovi nakonec soud udělil šestiletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou, mladšímu Chalupeckému pak trest o dva roky kratší. Nechal jim také propadnout mobilní telefony a pistoli, se kterou poškozené ženě vyhrožovali. Té už oba muži uradili nemajetkovou újmu, každý ve výši padesáti tisíc korun. Škodu ale musí ještě zaplatit poškozené firmě.

Vyšší tresty pro oba obžalované zdůvodnil soudce Zámečník především dlouhodobým vlivem jejich jednání na oběť. „Poškozená se musela přestěhovat z vesnice, kde dlouho a ráda žila. Musela také změnit svou práci. Následky si možná ponese až do konce života,“ vysvětlil soudce.

Oběma obžalovaným přitížilo i to, že se dopustili dvou trestných činů. Chalupecký sice byl podle soudu Kolářovi podřízený a spolupracoval, byl to ale on, kdo při činu první vytáhl pistoli. Soud mu proto udělil trest pod spodní hranicí trestní sazby, podmínka ale podle Zámečníka nepřipadala v úvahu.

Naproti tomu Kolář měl více přitěžujících okolností. „Byl hlavní a vůdčí osobou. Stále si neuvědomuje, jak závažného činu se dopustil. Bylo to ostatně slyšet i z jeho řeči. Stále si myslí, že obětí je spíše on. Soud mu proto udělil šestiletý trest, který mu snad konečně otevře oči,“ vysvětlil soudce Zámečník.

Oba obžalovaní mohou proti rozsudku podat odvolání. Spolu se svými právníky si ponechali lhůtu na vyjádření. Rozsudek tak zatím není pravomocný.