Hodonínští pošlou na pomoc Ukrajině půl milionu korun

Jenže mladému muži setkání s policisty nestačilo. Opět se pustil do toho, co by dělat neměl. „Tentýž den těsně před půlnocí přijala městská policie oznámení o muži, který u autobusového nádraží převrátil a vysypal popelnici. Podle popisu byl mladík dohledán kamerovým systémem a zadržen opět u vlakového nádraží,“ upozornil Vašíček.

Mladík se tak musel se strážníky vrátit k převrácené popelnici a uklidit způsobený nepořádek. „Za přestupek proti veřejnému pořádku mu byla uložena pokuta ve výši dva tisíce korun,“ doplnil šéf strážníků.