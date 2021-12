„Dvaadvacetiletý muž tam zvlášť surovým způsobem zavraždil svou sedmačtyřicetiletou matku a jejího o deset let staršího přítele. Jeho řádění nezůstal ušetřen ani rodinný pes, kterého také zabil,“ řekl Deníku Rovnost policejní mluvčí Petr Vala.

Zadržený muž skončil ve vazbě, kde si už vyslechl obvinění ze závažného zločinu. Hrozí mu patnáct až dvacet let za mřížemi, případně výjimečný trest.

Podobná tragédie šokovala minulý týden v pondělí také obyvatele domu s pečovatelskou službou v Adamově na Blanensku. Kriminalisté tam v ulici Komenského dopoledne našli mrtvou osmasedmdesátiletou ženu a o čtyři roky mladšího muže. Oba ve zmíněném zařízení bydleli. „Když jsem se to dozvěděl, byl jsem v šoku. Strašné. Dva mrtví. Jak k tomu došlo, nevím. Šetří to policie,“ řekl adamovský starosta Roman Pilát.

Lidé se z toho nemohou vzpamatovat

Podle prvotních informací Deníku Rovnost měl důchodce ženu zabít nožem a pak si jím sáhnout na život. „V současné době případ prošetřujeme pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Jestliže se kriminalistům potvrdí, že za usmrcením ženy stojí muž, který následně na místě činu spáchal sebevraždu, bude případ po důkladném prošetření pro nepřípustnost trestního stíhání odložen,“ dodal policista.

Podle Adamovských se jednalo o bývalou pečovatelku, které se měl zmíněný muž údajně dvořit. „Znala jsem ji léta. Byla to strašně hodná ženská, dobrosrdečná, plná života. Je strašné, co se stalo, nedokážu si to vysvětlit. Takový konec si nezasloužila, pořád se z toho šoku nemůžu vzpamatovat,“ řekla jedna z místních, která si přála zůstat v anonymitě.

Vraždu řešili kriminalisté na Blanensku před třemi lety také v Olešnici. Tam starší žena v rodinném domě jednou ranou kuchyňským nožem do hrudníku usmrtila manžela. Ukončila desítky let ponižování, proložené alkoholismem, dluhy a nevěrami svého partnera. Soud později vražedný útok překvalifikoval na zabití a důchodkyně za něj dostala pět let za mřížemi.

Smrt je třeba někde vyjádřit

Původně ji hrozilo deset až osmnáct let vězení. „Urážky, ponižování, alkoholismus, záliba v jiných ženách. Okolnosti a zavrženíhodné chování poškozeného nás přiměli zločin překlasifikovat na zabití. Avšak pořád se jedná o ztrátu lidského života. Smrt je třeba někde vyjádřit,“ odůvodnil tehdejší rozsudek předseda soudu Tomáš Kurfiřt.

Podle výpovědi obžalované ženy ji manžel podváděl celý život, ponižoval ji a sprostě nadával. „Poznala jsem ho jako šestnáctileté děvče a zamilovala se do něj. Po dvou letech jsme se v roce 1971 vzali. On přede mnou nějakou dobu tajil, že pije. Pak se nám narodili dva synové a dcera a nastalo peklo. Dokázal vypít flašku rumu denně," uvedla u soudu.

Děti matce nepomohly. Sotva dospěly, odešly z domu a k rodičům raději nejezdily. Nezajímaly se o ni, když se pokusila o sebevraždu, ani když se chtěla odstěhovat. Dvě z nich odmítly vypovídat.

Loni vyšetřovali kriminalisté na jihu Moravy čtrnáct vražd. Všechny objasnili. Stejný počet případů a objasněnost registrují za letošní rok i v těchto dnech.