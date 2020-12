Protidrogová centrála tehdy odhalila velkou varnu pervitinu. Pak ale následovaly tahanice o to, kdo a jestli vůbec může chemikálie odklidit.

Aktuální stav před několika dny popsali hasiči. Starosta Kyjova František Lukl na nový posudek zareagoval svoláním bezpečnostní radu Kyjovska. „Jednoznačně jsme doporučili svolání bezpečnostní rady kraje s žádostí o vyhlášení stavu nebezpečí,“ uvedl Lukl.

To má pomoct k tomu, aby chemikálie konečně z domu zmizely. „Z analýzy vyplývá to, že každý den, měsíc či období dochází k poškození štítků, takže pak nebude identifikovatelné, co v barelech je,“ řekl na kyjovském zastupitelstvu starosta.

Regionální bezpečnostní rada se tak domnívá, že jedině vyhlášení této mimořádné události zajistí bezodkladné a rychlé odvezení a zlikvidování v nemovitosti uložených látek.

Závěry bezpečnostní rady Kyjovska podpořila i naprostá většina kyjovských zastupitelů. I když ne všichni bez výhrad. Nesouhlasil s nimi například zastupitel Vojtěch Kölbel.

Podle něj není vyhlášení krizového stavu jedinou možností, jak chemikálie odstranit z obydlí. "Správní orgány města nevyužily všechny možnosti, které jim legislativa nabízí. Tato situace je řešitelná i bez vyhlášení stavu nebezpečí, avšak s postupujícím časem, kdy nebezpečí každým dnem roste a správním orgánům města se nepodařilo situaci vyřešit, tak bych byl pro vyhlášení stavu nebezpečí," přiblížil svůj postoj zastupitel.

Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje ale stav nebezpečí zatím v Kyjově nevyhlásila. Pokud bude o kyjovské žádosti rozhodovat, tak to bude již podruhé. Za bývalého hejtmana Bohumila Šimka tento mimořádný stav nevyhlásila. „Ze strany bezpečnostní rady nemohu předjímat rozhodnutí, ale určitě tam toto téma otevřeme. Neznamená to, že když nás město požádá, tak automaticky vyhlásíme stav nebezpečí. Ty chemikálie tam už dávno neměly být a nic nebrání tomu, aby byly odstraněny,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich. Ten mimo jiné i s krajským vedením v úterý dopoledne zavítá právě do Kyjova, kde se zúčastní setkání se starosty a starostkami obcí Kyjovska.

Samotný případ výroby narkotik nedaleko kyjovského vlakového nádraží měl podle informací ze zastupitelstva dospět už k nepravomocnému rozsudku.